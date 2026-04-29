Vedati ironizon me situatën politike në vend, publikon një fotografi me 'Gjylën' nga një skeç i vitit 2016: Presidentet e ardhshme
Aktori i njohur shqiptar, Vedat Bajrami, ka marrë vëmendje me një postim të publikuar së fundmi në rrjete sociale.
Ai ka ironizuar me situatën politike, më konkretisht dështimin për zgjedhjen e presidentit dhe shkuarjen në zgjedhje të reja.
I njëjti ndau një imazh të përbashkët me aktorin Osman Azemi, të realizuar vite më parë.
“Presidentet e ardhshme”, ka shkruar ai krahas kësaj fotografie.
Fotografia e tyre është marrë nga skeçi "Zojat në Interaktiv", të bërë para 10 viteve.
Ata tashmë janë ndarë dhe kanë vazhduar secili me projektet e angazhimet e tyre.
Duhet theksuar që Kosova shkon në zgjedhje të parakohshme, pasi procesi për zgjedhjen e presidentit ka dështuar të përmbyllet brenda afateve kushtetuese. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com