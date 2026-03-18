Vdes në moshën 27-vjeçare influencerja e famshme turke, Aysegul Eraslan
Influencerja e famshme turke, Aysegul Eraslan, u gjet e vdekur në shtëpinë e saj të premten në moshën 27-vjeçare.
Familjarët e saj shkuan në banesë pasi nuk mundën ta kontaktonin dhe, kur askush nuk u përgjigj, njoftuan policinë.
Oficerët e gjetën trupin e saj dhe ajo u shpall e vdekur në vendngjarje.
Raportohet se Eraslan sapo ishte kthyer nga një udhëtim jashtë vendit, ndërsa një mik i saj aktor kishte shkuar për ta vizituar shkurtimisht dhe kishte ikur pak para ngjarjes.
Sipas mediave lokale, autoritetet besojnë se Eraslan ishte kthyer në shtëpi pas një udhëtimi në Egjipt.
Aktori Sunay Kurtulus kishte hyrë në apartamentin e saj rreth një orë para vdekjes për një vizitë të shkurtër dhe më pas kishte dalë.
Në një deklaratë në Instagram, avokatët e Kurtulusit bënë të ditur se policia e kishte marrë në pyetje, por vetëm si pjesë të hetimeve.
Ata shtuan se Kurtulus ka dhënë të gjitha deklaratat e nevojshme që nga fillimi i procesit dhe se nuk ishte në vendngjarje në momentin e ngjarjes.
Avokatët gjithashtu shprehën trishtimin e tyre për humbjen e Eraslan duke i dhënë ngushëllime familjes, të afërmve dhe të dashurve të saj.
Aysegul ishte bërë shumë e njohur në Instagram, ku kishte mbi 360 mijë ndjekës, veçanërisht pas pjesëmarrjes së saj në emisionin e modës turke “Iste Benim Stilim” (që përkthehet “Ky është stili im”).
Ajo kishte fituar popullaritet për stilin dhe karizmën në program, por fatkeqësisht jeta e saj u ndërpre në mënyrë tragjike.
Hetimet mbi vdekjen e saj janë ende në zhvillim. /Telegrafi/