Vanessa Trump shihet për herë të parë në publik pasi njoftoi diagnozën me sëmundjen e rëndë – shoqërohet nga vajza e saj Kai
Vanessa Trump u pa gjatë një daljeje në Miami me vajzën e saj, Kai Trump, për herë të parë pasi njoftoi se ishte diagnostikuar me kancer gjiri.
Siç raportohet, 48-vjeçarja, nënë e pesë fëmijëve, ishte veshur thjesht me një këmishë blu me kopsa, xhinse dhe sandale, ndërsa ajo dhe vajza e saj 19-vjeçare shëtisnin në një qendër tregtare në West Palm Beach, Florida, të dielën.
Kai ishte veshur në mënyrë të ngjashme, me xhinse të gjera blu, një bluzë të bardhë me rripa të hollë, një pulovër ngjyrë bezhë dhe atlete të bardha.
Foto: Vanessa e Trump me vajzën Kai Trump / SplashNews
Të dyja u panë duke biseduar gjatë ecjes, me duart në xhepa, ndërsa tregonin thonjtë e lyer rozë. Më vonë, ato u fotografuan edhe duke ecur të kapura krah për krah në fotot e siguruara nga Daily Mail.
Dalja e së dielës shënoi herën e parë që Vanessa u pa në publik pasi njoftoi javën e kaluar se ishte diagnostikuar me kancer gjiri.
Foto: Vanessa Trump me vajzën e saj Kai Trump / Splash News
Vanessa – ish-bashkëshortja e djalit të madh të Presidentit Trump, Donald Trump Jr. – e bëri publik lajmin në një postim në Instagram të mërkurën, duke treguar se kishte kryer një “procedurë” më herët gjatë javës.
“Dua të ndaj një përditësim personal për shëndetin tim. Së fundmi jam diagnostikuar me kancer gjiri. Edhe pse ky nuk është një lajm që dikush pret ta dëgjojë, po punoj ngushtë me ekipin tim mjekësor për një plan trajtimi”, tha ajo.
Foto: Vanessa Trump dhe vajza e saj Kai Trump / SplashNews
Vanessa shtoi se ishte mirënjohëse ndaj mjekëve të saj që kryen procedurën.