Shakira pohon se nuk ka “hapësirë në jetën e saj” për dashuri
Shakira ka thënë se nuk ka “kohë apo hapësirë në jetën e saj” për dashuri, katër vjet pas ndarjes shumë të komentuar nga Gerard Piqué.
Ylli kolumbian i pop-it, 49 vjeçe, dhe futbollisti spanjoll, 39 vjeç, të cilët kanë dy djem së bashku, Sasha Piqué, 11 vjeç, dhe Milan Piqué, 13 vjeç, konfirmuan ndarjen e tyre në qershor 2022, pasi ajo mësoi se ai dyshohej se e kishte tradhtuar.
Ndërsa Gerard më pas nisi një lidhje me Clara Chía, 27 vjeçe, që zgjati rreth tre vite, Shakira ka mbetur beqare dhe ka thënë se po shijon kohën me fëmijët dhe po fokusohet në karrierën e saj.
Ajo i tha The Times: “Për momentin nuk ka romancë për mua. Nuk ka hapësirë apo kohë në jetën time për këtë. Jam shumë e zënë.”
“Fëmijët e mi janë prioriteti im. Dhe karriera ime. Çuditërisht, jam e dashuruar me karrierën time si kurrë më parë në jetën time. Po e shijoj edhe kohën vetëm”.
Në një koment të rrallë për ndarjen e saj, ajo kujtoi se kaloi “momentin më të errët”, i cili ndodhi në të njëjtën periudhë kur babai i saj, William, u shtrua në spital pas një rrëzimi të rëndë, por tha se në fund ndihet më e fortë nga këto përvoja.
Ajo tha: “Po kaloja momentin më të errët — kur pashë shpërbërjen e familjes sime, familjen që kisha ëndërruar ta mbaja përgjithmonë. Kam kaluar shumë dhimbje, por kjo më ka bërë një person më të mençur — ose të paktën më të fortë”.
“Thonë se ajo që nuk të vret të forcon, dhe është e vërtetë. Është mahnitëse të mësosh se njerëzit kanë një qëndrueshmëri të brendshme ku mund të mbështeten në çdo moment të jetës.”
“Ndonjëherë përmes vështirësive dhe dhimbjes zbulojmë sa të fortë mund të jemi. Vuajtja ndonjëherë të bën një person më të mirë dhe të mëson të vlerësosh miqtë dhe mbështetjen.”