Van Dijk te Milani? Liverpooli jep përgjigje për të ardhmen e yllit holandez
Liverpooli ka hedhur poshtë kategorikisht çdo mundësi për largimin e Virgil van Dijk gjatë afatit kalimtar të verës.
Sipas gazetarit të The Athletic, James Pearce, klubi anglez nuk ka ndërmend të dëgjojë oferta për kapitenin e skuadrës, ndërsa pretendimet për një largim të mundshëm të tij janë cilësuar si të pavërteta.
Qendërmbrojtësi holandez ndodhet aktualisht me pushime para rikthimit për fazën përgatitore, ndërsa trajneri i ri i Liverpoolit, Andoni Iraola, llogarit plotësisht në shërbimet e tij për sezonin 2026/27.
Pearce thekson se çdo sugjerim se Liverpooli do të ishte i gatshëm të shqyrtonte oferta për mbrojtësin veteran është "larg realitetit".
Van Dijk vazhdon të konsiderohet një figurë kyçe në Anfield, teksa Iraola ka nisur procesin e rindërtimit të skuadrës pas largimit të Arne Slot.
Përvoja, lidershipi dhe ndikimi i holandezit në dhomat e zhveshjes shihen si elemente thelbësore për rikthimin e Liverpoolit në garën për trofe, pas një sezoni zhgënjyes në mbrojtjen e titullit të Liga Premier.
Për momentin, çdo diskutim për një largim të Van Dijk duket jashtë planeve të klubit nga Merseyside, me kapitenin që mbetet një nga shtyllat kryesore të projektit të ri të Iraolas./Telegrafi/