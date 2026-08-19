Vajza e Luka Modric ndjek gjurmët e babait, bëhet pjesë e Real Madridit
Ema Modric, vajza e legjendës kroate të futbollit, Luka Modric, i është bashkuar akademisë së femrave të Real Madridit, duke nisur një kapitull të ri në karrierën e saj dhe duke ndjekur gjurmët e babait të saj të famshëm.
13-vjeçarja vjen te Real Madridi nga Milani, ku sezonin e kaluar u shpall kampione në kategorinë U13. Në finalen e Garino Cup për femra, të zhvilluar në prill të këtij viti, Ema dhe skuadra e saj mposhtën rivalin lokal, Interin e Milanos.
Ndërsa babai i saj, Luka Modric, ka vazhduar karrierën në Itali pas transferimit te Milani, duke zgjatur qëndrimin e tij në klub edhe për të paktën një vit, Ema ka zgjedhur të rikthehet në Spanjë për të vazhduar zhvillimin e saj futbollistik në një prej akademive më prestigjioze në botë.
⚽🤍 ¡Ema Modric, la hija de Luka, ha fichado por el cadete del Real Madrid Femenino! pic.twitter.com/yNfe5YBYbc
— Diario AS (@diarioas) August 19, 2026
Kalimi i saj te Real Madridi i jep një tjetër kapitull historisë së familjes Modric me klubin madrilen. Luka Modric ishte pjesë e Real Madridit nga viti 2012 deri në vitin 2025 dhe gjatë kësaj periudhe u shndërrua në një prej mesfushorëve më të mëdhenj në historinë e klubit dhe të futbollit botëror.
Me fanellën e “Los Blancos”, kroati fitoi plot 28 trofe, përfshirë gjashtë tituj të Ligës së Kampionëve dhe katër tituj të La Ligës. Në 597 paraqitje për Real Madridin, Modric realizoi 43 gola dhe regjistroi 95 asistime.
Kulmi i karrierës së tij erdhi në vitin 2018, kur fitoi “Topin e Artë”, duke u shpallur lojtari më i mirë në botë.
Tani, ndërsa Luka vazhdon të shkruajë historinë e tij në futbollin italian, vajza e tij Ema ka nisur rrugëtimin e saj te Real Madridi, me synimin për të ndërtuar një karrierë të suksesshme në futbollin e femrave. /Telegrafi/