Urani hyn në Binjakë pas 84 vitesh: 3 shenja i presin kthesa të mëdha në jetë
Nga dashuria te puna dhe vendimet personale, kjo periudhë sjell ndryshime të forta, vendime të papritura dhe një rrjedhë krejt të re në jetë
Urani, planeti i befasisë, tronditjeve, rebelimit dhe ndryshimeve të mëdha, hyn në shenjën e Binjakëve më 26 prill 2026, për herë të parë pas më shumë se tetë dekadash, dhe nis një fazë krejtësisht të re që do të zgjasë deri në vitin 2033.
Është planeti që thyen sistemet e vjetra, rrëzon rregullat dhe sjell atë që askush nuk e pret, ndërsa Binjakët janë shenja e komunikimit, informacionit, medias, internetit, mësimit, lëvizjes dhe vendimeve të përditshme.
Çfarë sjell Urani në Binjakë për të gjitha shenjat?
Dashi
Për ju nis një periudhë mendimi të shpejtuar, ndryshimesh në mënyrën e komunikimit dhe vendimeve që vijnë papritur, por ju çojnë përpara. Do të jeni në situata ku mësoni shpejt, flisni drejtpërdrejt dhe reagoni menjëherë, gjë që mund të sjellë mundësi të mëdha, por edhe përplasje nëse nuk i zgjidhni me kujdes fjalët.
Këshillë: Mësoni të ndaleni pak para se të reagoni. Shpejtësia është përparësia juaj, por edhe kurth i mundshëm.
Demi
Edhe pse Urani largohet nga shenja juaj, ndikimi i tij lë ende gjurmë, sidomos në financa dhe vlera. Tani hyni në një fazë ku duhet të ripërcaktoni marrëdhënien me paranë, sigurinë dhe atë që e konsideroni vërtet të qëndrueshme.
Këshillë: Mos e lidhni sigurinë vetëm me anën materiale. Përshtatshmëria do t’ju sjellë më shumë qëndrueshmëri sesa kontrolli.
Binjakët
Ky është momenti juaj. Urani në shenjën tuaj nis një revolucion personal. Ndryshoni identitetin, mënyrën e të menduarit, stilin e jetës dhe madje mënyrën si ju shohin të tjerët. Do të ketë vendime të papritura, kthesa të menjëhershme dhe nevojë për t’u çliruar nga gjithçka që ju pengon.
Këshillë: Mos iu rezistoni ndryshimeve. Pikërisht përmes tyre arrini veten tuaj të vërtetë, transmeton Telegrafi.
Gaforrja
Për ju kjo periudhë vepron në heshtje, por thellë. Aktivizon procese të brendshme, frikëra të vjetra dhe mendime të pathëna, të cilat tani dalin në sipërfaqe për t’u zgjidhur.
Këshillë: Kushtojini vëmendje intuitës. Ajo do të jetë udhërrëfyesi juaj më i fortë.
Luani
Jeta juaj shoqërore ndryshon, ashtu si edhe njerëzit që ju rrethojnë. Hyni në një fazë njohjesh të reja, bashkëpunimesh të papritura dhe idesh që vijnë përmes të tjerëve.
Këshillë: Jini të hapur ndaj rretheve të reja. Dikush që sapo po e njihni mund t’ju ndryshojë drejtimin e jetës.
Virgjëresha
Për ju kjo nuk është periudhë e lehtë. Urani ju shtyn të ndryshoni karrierën, drejtimin ose mënyrën si e ndërtoni suksesin, shpesh pa plan të qartë. Kjo mund të shkaktojë stres, por edhe të hapë dyer drejt diçkaje që nuk e kishit menduar.
Këshillë: Mos u përpiqni të kontrolloni gjithçka. Ndonjëherë pikërisht pasiguria është rruga drejt zgjedhjes së duhur.
Peshorja
Ju hapen horizonte krejtësisht të reja përmes udhëtimeve, mësimit ose ndryshimit të këndvështrimit për botën. Ajo që dikur e konsideronit të sigurt tani vihet në pikëpyetje.
Këshillë: Dilni nga rutina. Pikërisht aty ju presin mundësitë më të mëdha.
Akrepi
Hyni në një periudhë ndryshimesh të thella të brendshme, sidomos në marrëdhënie, besim dhe lidhje emocionale. Gjithçka sipërfaqësore nuk do të zgjasë më.
Këshillë: Jini të sinqertë me veten. Ndryshimi nis nga brenda.
Shigjetari
Marrëdhëniet tuaja kalojnë në provë. Partneritetet, qofshin dashurore apo profesionale, hyjnë në një fazë ndryshimesh që mund të jenë të papritura dhe të forta. Disa marrëdhënie përfundojnë, të tjera nisin papritur.
Këshillë: Mos u kapni pas asaj që nuk funksionon më. Hapësira që krijoni do të mbushet me diçka më të mirë.
Bricjapi
Përditshmëria juaj, puna dhe rutinat ndryshojnë. Ajo që dikur ju jepte siguri tani duket kufizuese, ndaj do të kërkoni mënyra të reja funksionimi.
Këshillë: Futni më shumë përshtatshmëri në jetën tuaj. Ngurtësia do t’ju ngadalësojë.
Ujori
Kjo është një nga periudhat më të mira për ju. Krijimtaria, idetë, dashuria dhe shprehja personale dalin në plan të parë. Do të jeni të frymëzuar, ndryshe dhe gati për të rrezikuar.
Këshillë: Shfrytëzojeni valën e frymëzimit. Tani është koha të tregoni kush jeni.
Peshqit
Për ju vijnë ndryshime në shtëpi, familje dhe ndjenjën e sigurisë. Mund të ndryshoni hapësirën, marrëdhëniet ose mënyrën si e përjetoni themelin tuaj.
Këshillë: Ndërtoni sigurinë nga brenda. Atëherë ndryshimet e jashtme do të jenë më të lehta. /Telegrafi/