Njerëzit më të mençur lindin nën katër shenja të zodiakut
Urtësia rrallë shihet në fjalë të forta dhe debate të shpejta. Më shpesh njihet nga mënyra se si dikush e sheh botën, zgjedh betejat dhe merr vendime.
Njerëzit e mençur e dinë kur të reagojnë dhe kur është më mirë të presin. Ata nuk e humbasin energjinë në drama të vogla, mësojnë nga përvoja dhe zakonisht i kuptojnë situatat e të tjerëve. Sipas astrologëve, katër shenja të zodiakut dallohen për mençurinë e tyre.
Bricjapi
Bricjapët janë të mençur sepse nuk jetojnë në mënyrë impulsive. Ata mendojnë afatgjatë dhe rrallë nxitohen në vendime që nuk kanë kuptim për të ardhmen. Ndërsa të tjerët zgjedhin atë që është e rehatshme në moment, Bricjapët shpesh zgjedhin atë që është e qëndrueshme dhe e qëndrueshme. Kjo aftësi për të mbajtur qetësinë edhe kur gjërat janë emocionalisht të vështira u jep atyre përshtypjen e pjekurisë, pavarësisht nga mosha e tyre.
Mençuria e tyre është gjithashtu e dukshme në qëndrimin e tyre ndaj përgjegjësisë. Bricjapët janë mësuar të mbajnë një barrë duke mbetur funksionalë, kështu që shpesh dinë të japin këshilla që nuk janë vetëm ngushëlluese, por edhe drejtim konkret. Ata nuk ofrojnë zgjidhje të lehta, por ofrojnë zgjidhje realiste - prandaj njerëzit shpesh i kërkojnë kur duhet të marrin një vendim serioz.
Virgjëresha
Virgjëreshat janë të mençura sepse shohin detajet dhe pasojat. Ata kanë një aftësi të lindur për të analizuar një situatë pa e dramatizuar shumë dhe për të parë shpejt se ku qëndron problemi i vërtetë. Në momente krize, ata shpesh qëndrojnë të qetë sepse mendja e tyre punon automatikisht për një zgjidhje, hap pas hapi. Mençuria e tyre nuk qëndron në fjalë të mëdha, por në qartësi dhe praktikë.
Përveç kësaj, Virgjëreshat shpesh mësojnë nga përvoja. Atyre nuk u pëlqen të përsërisin të njëjtat gabime dhe kanë zakon të vëzhgojnë njerëzit dhe modelet e sjelljes, gjë që i bën ata më të mprehtë me kalimin e kohës. Kur një Virgjëreshë thotë diçka, zakonisht nuk është rastësi - bazohet në mendimin dhe ndjenjën se kanë parë një skenar të ngjashëm më parë.
Akrepi
Akrepët janë të mençur sepse kanë thellësi dhe një instinkt të shkëlqyer për njerëzit. Ata nuk kënaqen me shpjegime sipërfaqësore dhe shpesh e ndiejnë shpejt se ku është e vërteta dhe ku fshihet diçka. Mençuria e tyre është veçanërisht e dukshme në situata që janë emocionalisht të vështira: ata dinë të qëndrojnë të qetë, të durojnë fakte të pakëndshme dhe të marrin një vendim që nuk është popullor, por është i saktë.
Akrepët shpesh bëhen më të mençur përmes ulje-ngritjeve të jetës. Ata rrallë kalojnë gjëra "leht", por ata marrin forcë prej saj dhe një pamje më të qartë të asaj që është e vlefshme dhe asaj që nuk është. Këshillat e tyre shpesh tingëllojnë të ashpra, por janë realiste - dhe kjo është arsyeja pse njerëzit i mbajnë mend ato.
Ujori
Ujorët janë të mençur sepse kanë aftësinë të tërhiqen dhe të shohin pamjen e përgjithshme. Kur të gjithë reagojnë emocionalisht dhe papritur, Ujorët shpesh qëndrojnë të qetë dhe bëjnë pyetjen: "Çfarë ka vërtet rëndësi?" Mençuria e tyre shihet në faktin se nuk përfshihen lehtë në dramat e të tjerëve dhe nuk nxjerrin përfundime bazuar në përshtypjet e para.
Përveç kësaj, Ujorët shpesh mendojnë në mënyrë jokonvencionale. Ata nuk ndjekin verbërisht rregullat ose pritjet, por kërkojnë zgjidhje që kanë kuptim në planin afatgjatë. Këshillat e tyre mund të jenë të ndryshme nga ato që presin të tjerët, por shpesh godasin në shenjë - sepse vijnë nga distanca, logjika dhe një perspektivë më e gjerë.