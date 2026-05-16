Sonte ndodh bashkimi më i fortë astrologjik i vitit: Hëna e re në Dem dhe “Koka e Meduzës” sjellin kthesa të papritura
Energjia e këtij aspekti mund të nxjerrë në sipërfaqe atë që është shtypur gjatë: tensione, të vërteta të fshehura dhe situata që kërkojnë ndryshim të menjëhershëm
Sonte, rreth orës 22:00, ndodh një ngjarje e rëndësishme astrologjike: Hëna e re në shenjën e Demit hyn në një konjunksion të fuqishëm me yllin fiks Algol, i njohur edhe si Caput Algol apo “Koka e Meduzës”.
Ky bashkim sjell energji intensive, ndaj gjithçka që është shtypur për një kohë të gjatë mund të dalë në sipërfaqe, shpesh përmes situatave të papritura, emocioneve të forta ose kthesave të menjëhershme. Hëna e re në Dem zakonisht lidhet me stabilitetin, financat, trupin dhe ndjenjën e sigurisë, por nën ndikimin e Algolit kjo stabilitet mund të tronditet seriozisht, sidomos nëse është ndërtuar mbi baza të brishta.
Megjithëse ky konjunksion mund të duket si një “goditje e fatit”, astrologët theksojnë se ai nuk sjell katastrofë në vetvete, por zbulon atë që nuk mund të vazhdojë më si më parë. Për tri shenja të horoskopit, kjo periudhë mund të jetë moment i vështirë, por edhe çlirimtar, nëse pranohet si mundësi për ndryshim, transmeton Telegrafi.
Luani
Për Luanin, ky aspekt mund të sjellë goditje ndaj egos dhe statusit personal. Situatat ku janë ndier të sigurt dhe dominues mund të fillojnë të lëkunden, sidomos në punë ose në imazhin publik. Nuk përjashtohen konfliktet me autoritetet apo kthesat e papritura që e detyrojnë Luanin ta rishikojë pozicionin e vet. Ajo që deri dje dukej e qëndrueshme, tani mund të rezultojë vetëm iluzion, ndërsa reagimet impulsive të nxitura nga krenaria mund ta përkeqësojnë situatën.
Akrepi
Akrepat hyjnë në një periudhë turbulencash të thella emocionale, veçanërisht në marrëdhëniet në çift. Ndikimi i Algolit mund të nxjerrë në sipërfaqe xhelozinë, frikën nga humbja ose plagë të vjetra që nuk janë shëruar plotësisht. Marrëdhëniet që tashmë kanë pasur luhatje mund të arrijnë në pikën e thyerjes, ndërsa ato më të forta do të kalojnë nëpër një transformim jo të lehtë. Akrepët do të duhet të përballen me të vërteta që mund t’i kenë shmangur prej kohësh.
Ujori
Për Ujorët, fokusi zhvendoset te familja dhe stabiliteti i brendshëm. Mund të shfaqen probleme të papritura në shtëpi, tensione me anëtarët e familjes ose ndjesia sikur po humbet toka nën këmbë. Ky aspekt mund të rikthejë modele të vjetra familjare dhe të sjellë situata që kërkojnë reagim të menjëhershëm. Nëse emocionet nuk kanalizohen si duhet, lehtë mund të lindin konflikte dhe ndërprerje komunikimi. /Telegrafi/