A jeni edhe ju midis tyre? Këto janë shenjat më inteligjente emocionalisht
Inteligjenca emocionale nuk ka të bëjë vetëm me të kuptuarit e ndjenjave tuaja, por edhe me njohjen e emocioneve të njerëzve të tjerë, duke ditur si të dëgjoni, të tregoni empati dhe të reagoni me qetësi edhe në situata të vështira.
Ndërsa disa njerëz kanë vështirësi në shprehjen e emocioneve, të tjerë pothuajse instinktivisht e ndiejnë atë që po ndodh përreth tyre.
Astrologjia zbulon se tre shenja në veçanti dallohen kur bëhet fjalë për inteligjencën emocionale dhe të kuptuarit e të tjerëve.
Gaforrja
Gaforret njihen për emocionet e tyre të thella dhe lidhjet e forta me njerëzit që duan. Ata janë shumë të shpejtë në ndjesinë e diçkaje që nuk shkon, edhe kur askush nuk u tregon asgjë.
Empatia e tyre shpesh i bën ata njerëz të cilëve të tjerët u besojnë pa frikën e gjykimit. Gaforret dinë të dëgjojnë, të ofrojnë mbështetje dhe të krijojnë një ndjenjë sigurie, prandaj shumë i konsiderojnë ata si mbështetës emocionalë.
Peshqit
Peshqit i kuptojnë emocionet e të tjerëve pothuajse instiktivisht. Ata janë shumë intuitivë dhe shpesh vënë re atë që të tjerët nuk e shohin, nga ndryshimet e humorit deri te trishtimi i fshehur.
Inteligjenca e tyre emocionale vjen nga aftësia për ta vënë veten në vendin e dikujt tjetër. Kjo ua bën të lehtë të krijojnë marrëdhënie të thella dhe të duken si njerëz që "ndiejnë më shumë" se të tjerët.
Peshorja
Peshoret kanë një ndjesi të mprehtë të marrëdhënieve ndërpersonale dhe emocioneve të njerëzve përreth tyre. Ata përpiqen të kuptojnë të dyja palët dhe shpesh qetësojnë situatat e tensionuara.
Edhe pse ndonjëherë i fshehin ndjenjat e tyre për të ruajtur paqen, janë shumë të mirë në njohjen e asaj që u nevojitet të tjerëve. Aftësia e tyre për të komunikuar dhe kuptuar i bën ata një nga shenjat më inteligjente emocionalisht.