Këto tri shenja të horoskopit ju fshijnë nga jeta pa u penduar fare
Dashi, Shigjetari dhe Ujori largohen ndryshe nga të tjerët: pa shumë shpjegime, pa kthim pas dhe shpesh pa ndjenjë faji
Disa njerëz largohen nga jeta jonë sikur të mos kishin ekzistuar kurrë. Pa shpjegime, pa përpjekje për ta shpëtuar miqësinë apo lidhjen dhe pa dëshirë për t’u kthyer pas.
Për palën tjetër kjo mund të jetë shumë e dhimbshme, sepse në mendje nisin pyetjet: çfarë ndodhi, ku gabova dhe pse gjithçka përfundoi kaq ftohtë?
Por, sipas astrologëve, te disa shenja të horoskopit kjo sjellje nuk është domosdoshmërisht qëllim i keq. Mund të jetë pjesë e karakterit, mënyrë mbrojtjeje ose thjesht mënyra si ata e përjetojnë fundin e një marrëdhënieje.
Gjithçka mund të duket perfekte: biseda të gjata, momente të bukura, afërsi dhe plane. Pastaj papritur krijohet një mur. Miku ose partneri nuk përgjigjet më, nuk kërkon sqarime dhe duket sikur ka mbyllur çdo derë.
Astrologët thonë se tri shenja veprojnë më shpesh kështu kur ndiejnë se diçka ka marrë fund, transmeton Telegrafi.
Dashi: Prerje e shpejtë dhe pa shumë keqardhje
Personat e lindur në shenjën e Dashit jetojnë me ritëm të shpejtë. Reagojnë vrullshëm, ndizen lehtë emocionalisht dhe po aq shpejt mund të ftohen.
Kur Dashi kupton se një lidhje dashurie ose miqësi ka arritur në pikë pa kthim, nuk humb shumë kohë duke analizuar “çfarë do të ndodhte sikur”. Ai zgjedh ta ndërpresë, ta harrojë dhe të ecë përpara.
Mund të ndalojë së përgjigjuri në mesazhe, të mos hapë telefonin dhe thjesht të zhduket nga përditshmëria juaj. Për Dashin, e kaluara nuk ka shumë peshë kur vendimi është marrë. Më shumë rëndësi kanë e tashmja dhe e ardhmja.
Kjo mund të duket e ashpër, por Dashi zakonisht nuk i zvarrit gjërat për një kohë të gjatë. Nëse vendos të largohet, kjo kuptohet shpejt.
Shigjetari: Zhduket ngadalë, pa e bërë dramë
Shigjetari nuk e pret gjithmonë kontaktin në mënyrë të menjëhershme. Ai thjesht një ditë fillon të mos shfaqet më si më parë.
Nuk telefonon, nuk shkruan, shmang takimet dhe gradualisht largohet. Për të, përfundimi i një raporti nuk është gjithmonë tragjedi, por mbyllje natyrale e një faze.
Kjo shenjë ka nevojë të madhe për liri. Kur një marrëdhënie bëhet shumë e rëndë, e parashikueshme ose kufizuese, Shigjetari fillon të humbasë interesimin.
Ai nuk largohet gjithmonë nga zemërimi. Shpesh largohet sepse nuk ndien më emocionin, kuriozitetin ose hapësirën që i duhet. Por për personin që mbetet pas, kjo mënyrë largimi mund të jetë shumë e dhimbshme.
Ujori: Ftoh emocionet dhe mbyll kapitullin
Ujori është ndoshta më misteriozi kur bëhet fjalë për largimin nga njerëzit.
Ai nuk shpërthen domosdoshmërisht në zemërim, nuk bën skena dhe nuk kërkon dramë. Thjesht, në një moment, mund të ndalojë së ndieri si më parë.
Sikur dikush të ketë fikur një çelës, emocionet shuhen dhe personi që deri dje ishte i afërt, sot mund të duket i largët.
Ujori jeton shumë me mendje dhe racionalitet. Nëse arrin në përfundimin se një marrëdhënie nuk i sjell më gëzim, kuptim apo qetësi, ai mund të vendosë të tërhiqet pa shumë sentimentalizëm.
Për të tjerët kjo mund të duket e ftohtë, madje edhe lënduese. Por Ujori rrallë e sheh këtë si mizori. Ai thjesht mendon se kur diçka ka përfunduar, nuk ka arsye të mbahet gjallë artificialisht.
Në fund, këto tri shenja nuk largohen gjithmonë sepse nuk kanë ndjenja. Shpesh largohen sepse nuk dinë, nuk duan ose nuk munden ta zgjasin një marrëdhënie që për ta ka humbur kuptimin. /Telegrafi/