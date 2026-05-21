Policia ka nisur hetimet për dy raste të ndara të personave të zhdukur, të raportuara më 20 maj 2026 në Fushë Kosovë.

Sipas raportimeve, në rrugën “Dardania”, rreth orës 12:30, një qytetar ka njoftuar policinë se vajza e tij e mitur është larguar nga shtëpia dhe nuk dihet vendndodhja e saj.

Ndërkaq, një rast tjetër është raportuar në rrugën “Hamdi Grajqevci” rreth orës 22:00, ku po ashtu një prind ka deklaruar se vajza e tij e mitur është larguar nga shtëpia dhe nuk ka njohuri për vendndodhjen e saj.

Policia ka bërë të ditur se të dy rastet janë duke u hetuar. /Telegrafi/

