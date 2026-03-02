Pesë ditë e pesë netë muzikë e pandërprerë në parajsën e paprekur të Shëngjin po bëhet edhe më e mirë.

Festivali UNUM vazhdon të rritet për edicionin e tij 2026 me njoftimin e linjës së shumëpritur 'Faza 2', duke konsoliduar më tej pozicionin e tij si një nga datat më të rëndësishme në kalendarin global të muzikës elektronike dhe duke u bazuar në suksesin e tij në 'DJ Awards', ku u shpall Festivali më i Mirë Global 2025.

Artistët e sapo njoftuar përfshijnë Arapu, Ageless, Cap, DJ Tennis, Franco Cinelli, Gerd Janson, Prospa, Doudou MD, dhe Mateo Dufour dhe Isaac Carter, duke shtuar gamë dinamike në një program tashmë të shkëlqyer.

UNUM 2026

Një numër i zgjedhur mysafirësh të veçantë do të zbulohet ende në 'Fazën 3' gjatë muajve të ardhshëm, duke forcuar atë që pritet të bëhet edicioni më gjithëpërfshirës dhe më përparimtar i UNUM deri më tani.

Pas 'DJ Awards', UNUM hyn në vitin e shtatë me një komunitet ndërkombëtar në rritje dhe një përzierje të ekuilibruar me kujdes të pionierëve të skenës 'underground', krijuesve bashkëkohorë dhe talenteve në ngritje.

Shtesat e 'Faza 2' përfshijnë tinguj të thellë minimal, 'house', 'electro' dhe 'klube' që shkojnë përpara.

Ata bashkohen me një linjë të rëndësishme tashmë që përfshin Ricardo Villalobos, Ben Klock, Raresh, Craig Richards, Cameron Jack, East End Dubs, Richy Ahmed, Dyed Soundorom, dhe Krystal Klear, së bashku me selektorë të respektuar si Margaret Dygas, Dan Ghenacia, Praslea, Priku, Francesco Del Garda, Maher Daniel, Sahar dhe Tobi Neumann.

Një ambient që përkufizon përvojënVendosur midis pyllit të pishave, malit dhe detit, tre skenat dalluese të UNUM përsëri me karakteristika të veçanta:

Pine Stage – zemra e pandërprerë e festivalit, ku muzika rrjedh pa ndërprerje nën kanopinë e pyllit.

Beach Stage – një pikë takimi e mbushur me diell mes ritmit dhe bregdetit.

Main Stage – lidh natën me momente përfshirëse dhe me ndikim të lartë.

Ndër risitë më të pritura për 2026 është një koncept i ri pasfestash panoramike mbi Adriatik.

I organizuar në një strukturë moderne në kodër mbi Shëngjin dhe i kufizuar për vetëm 500 mysafirë, kjo përvojë intime bashkon lindjen e diellit, arkitekturën dhe tingullin në atë që premton të jetë një nga momentet më të paharrueshme të festivalit.

Biletat & Udhëtimi

Pas kërkesës rekord, biletat Early Bird dhe Loyalty janë shitur të gjitha.

Biletat fillojnë nga vetëm 95 euro, me paketa të plota që përfshijnë akomodim, udhëtim dhe pesë ditë akses në festival, të disponueshme nga nën 300 euro - duke ofruar një nga përvojat më gjithëpërfshirëse dhe të përballueshme pesë-ditore në Evropë.

Biletat e fundit po shiten shpejt.

Siguroni vendin tuaj në unumfestival.com.

“Kjo është zyrtarisht edicioni ynë më i shpejtë dhe më i shitur deri më tani, me më shumë bileta të shitura se kurrë.

Ky është një reflektim i qartë i kërkesës në rritje për hapësira unike për festa larg mjediseve të zakonshme dhe të kufizuara - hapësira pa barriera, krijuar thjesht për lidhje dhe muzikë.

UNUM ka qenë gjithmonë një festë për njerëzit - për ata që vlerësojnë linja përparimtare, tinguj jashtëzakonisht të mirë dhe një ambient vërtet përrallor.

Nuk mund të presim të zbulojmë linjën e plotë dhe finale, por për momentin jemi krenarë të ndajmë këto shtesa të fundit dhe të vazhdojmë të bëjmë diçka vërtet unike me programin e këtij viti".

Lista e plotë e artistëve që do të performojnë:

Arapu

Ben Klock

Cap

Craig Richards

Dan Andrei

Dan Ghenacia

DJ Tennis

Doudou MD

Dyed Soundorom

East End Dubs

Franco Cinelli

Francesco Del Garda

Gerd Janson

Krystal Klear

Maher Daniel

Margaret Dygas

Praslea

Priku

Prospa

Raresh

Ricardo Villalobos

Richy Ahmed

Tobi Neumann

Ageless

Alexia Glensy

Altin Boshnjaku

And:Hazel

Anitë

Anna Wall

Antares

Ares Carter

Azaad

Bobby

Cameron Jack

Cheryl

Dajku Twins

DIOSA

Fell Reis

Full Phatt

Half Pint

Harry McCanna

Indie

Isaac Carter

Jonny N' Travis

Jordan Masters

JustJoe

Liburn

Lisbona Sisters

Maqoosa

Mar-T

Marlon Baleci

Mateo Dufour

MEAT

Miller

Pach

Rick Maia

Sahar

Sam Karam

Secret 47

Wax Material

Will Davison

MuzikëMagazina