UNUM Festival njofton artistët e fazës së dytë për vitin 2026
Pesë ditë e pesë netë muzikë e pandërprerë në parajsën e paprekur të Shëngjin po bëhet edhe më e mirë.
Festivali UNUM vazhdon të rritet për edicionin e tij 2026 me njoftimin e linjës së shumëpritur 'Faza 2', duke konsoliduar më tej pozicionin e tij si një nga datat më të rëndësishme në kalendarin global të muzikës elektronike dhe duke u bazuar në suksesin e tij në 'DJ Awards', ku u shpall Festivali më i Mirë Global 2025.
Artistët e sapo njoftuar përfshijnë Arapu, Ageless, Cap, DJ Tennis, Franco Cinelli, Gerd Janson, Prospa, Doudou MD, dhe Mateo Dufour dhe Isaac Carter, duke shtuar gamë dinamike në një program tashmë të shkëlqyer.
UNUM 2026
Një numër i zgjedhur mysafirësh të veçantë do të zbulohet ende në 'Fazën 3' gjatë muajve të ardhshëm, duke forcuar atë që pritet të bëhet edicioni më gjithëpërfshirës dhe më përparimtar i UNUM deri më tani.
Pas 'DJ Awards', UNUM hyn në vitin e shtatë me një komunitet ndërkombëtar në rritje dhe një përzierje të ekuilibruar me kujdes të pionierëve të skenës 'underground', krijuesve bashkëkohorë dhe talenteve në ngritje.
Shtesat e 'Faza 2' përfshijnë tinguj të thellë minimal, 'house', 'electro' dhe 'klube' që shkojnë përpara.
Ata bashkohen me një linjë të rëndësishme tashmë që përfshin Ricardo Villalobos, Ben Klock, Raresh, Craig Richards, Cameron Jack, East End Dubs, Richy Ahmed, Dyed Soundorom, dhe Krystal Klear, së bashku me selektorë të respektuar si Margaret Dygas, Dan Ghenacia, Praslea, Priku, Francesco Del Garda, Maher Daniel, Sahar dhe Tobi Neumann.
Një ambient që përkufizon përvojënVendosur midis pyllit të pishave, malit dhe detit, tre skenat dalluese të UNUM përsëri me karakteristika të veçanta:
Pine Stage – zemra e pandërprerë e festivalit, ku muzika rrjedh pa ndërprerje nën kanopinë e pyllit.
Beach Stage – një pikë takimi e mbushur me diell mes ritmit dhe bregdetit.
Main Stage – lidh natën me momente përfshirëse dhe me ndikim të lartë.
Ndër risitë më të pritura për 2026 është një koncept i ri pasfestash panoramike mbi Adriatik.
I organizuar në një strukturë moderne në kodër mbi Shëngjin dhe i kufizuar për vetëm 500 mysafirë, kjo përvojë intime bashkon lindjen e diellit, arkitekturën dhe tingullin në atë që premton të jetë një nga momentet më të paharrueshme të festivalit.
Biletat & Udhëtimi
Pas kërkesës rekord, biletat Early Bird dhe Loyalty janë shitur të gjitha.
Biletat fillojnë nga vetëm 95 euro, me paketa të plota që përfshijnë akomodim, udhëtim dhe pesë ditë akses në festival, të disponueshme nga nën 300 euro - duke ofruar një nga përvojat më gjithëpërfshirëse dhe të përballueshme pesë-ditore në Evropë.
Biletat e fundit po shiten shpejt.
Siguroni vendin tuaj në unumfestival.com.
“Kjo është zyrtarisht edicioni ynë më i shpejtë dhe më i shitur deri më tani, me më shumë bileta të shitura se kurrë.
Ky është një reflektim i qartë i kërkesës në rritje për hapësira unike për festa larg mjediseve të zakonshme dhe të kufizuara - hapësira pa barriera, krijuar thjesht për lidhje dhe muzikë.
UNUM ka qenë gjithmonë një festë për njerëzit - për ata që vlerësojnë linja përparimtare, tinguj jashtëzakonisht të mirë dhe një ambient vërtet përrallor.
Nuk mund të presim të zbulojmë linjën e plotë dhe finale, por për momentin jemi krenarë të ndajmë këto shtesa të fundit dhe të vazhdojmë të bëjmë diçka vërtet unike me programin e këtij viti".
Lista e plotë e artistëve që do të performojnë:
Arapu
Ben Klock
Cap
Craig Richards
Dan Andrei
Dan Ghenacia
DJ Tennis
Doudou MD
Dyed Soundorom
East End Dubs
Franco Cinelli
Francesco Del Garda
Gerd Janson
Krystal Klear
Maher Daniel
Margaret Dygas
Praslea
Priku
Prospa
Raresh
Ricardo Villalobos
Richy Ahmed
Tobi Neumann
Ageless
Alexia Glensy
Altin Boshnjaku
And:Hazel
Anitë
Anna Wall
Antares
Ares Carter
Azaad
Bobby
Cameron Jack
Cheryl
Dajku Twins
DIOSA
Fell Reis
Full Phatt
Half Pint
Harry McCanna
Indie
Isaac Carter
Jonny N' Travis
Jordan Masters
JustJoe
Liburn
Lisbona Sisters
Maqoosa
Mar-T
Marlon Baleci
Mateo Dufour
MEAT
Miller
Pach
Rick Maia
Sahar
Sam Karam
Secret 47
Wax Material
Will Davison