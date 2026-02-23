Ukrainës i duhen 588 miliardë dollarë për t’u rindërtuar nga pushtimi rus
Ukraina ka nevojë për 588 miliardë dollarë për t'u rindërtuar nga shkatërrimi i shkaktuar nga pushtimi katërvjeçar i Rusisë, një shifër pothuajse tre herë më e lartë se prodhimi vjetor ekonomik i vendit, thanë Banka Botërore dhe institucione të tjera në një raport të hënën.
Totali i vlerësuar është 12 për qind më i lartë se shuma e dhënë vitin e kaluar, mes një dimri sulmesh shkatërruese ruse ndaj infrastrukturës energjetike të Ukrainës që lanë miliona njerëz pa ngrohje dhe energji elektrike.
Katër vjet luftë kanë shkatërruar ekonominë e Ukrainës, kanë shndërruar qytete të tëra në rrënoja dhe kanë detyruar miliona të largohen nga shtëpitë e tyre, transmeton Telegrafi.
Aleatët perëndimorë të Kievit kanë premtuar qindra miliarda dollarë ndihmë për Ukrainën që kur Rusia pushtoi në shkurt 2022, por Kievi përdor pjesën më të madhe të saj për përpjekjet e luftës dhe për të mbajtur ekonominë e saj mbi ujë.
"Nevojat për rimëkëmbje dhe rindërtim vazhdojnë të rriten dhe tani vlerësohen në 587.7 miliardë dollarë amerikanë gjatë një horizonti 10-vjeçar - ekuivalente me pothuajse tre herë PBB-në e Ukrainës për vitin 2025", tha raporti i botuar bashkërisht nga Banka Botërore, qeveria ukrainase, Kombet e Bashkuara dhe Komisioni Evropian.
Shifra u llogarit bazuar në një vlerësim të dëmeve të shkaktuara deri më 31 dhjetor 2025.
Që atëherë, Rusia ka nisur sulme më shkatërruese në rrjetin energjetik të Ukrainës, duke përfshirë valë sulmesh me raketa dhe dronë që kanë shkatërruar plotësisht disa termocentrale. Më shumë se një në shtatë shtëpi në Ukrainë janë dëmtuar ose shkatërruar si rezultat i luftës, tha raporti.
Kostot e rindërtimit ishin më të larta në sektorin e transportit, me rreth 96 miliardë dollarë, të ndjekura nga sektorët e energjisë dhe të strehimit me rreth 90 miliardë dollarë secili.
Pastrimi i mbeturinave dhe "menaxhimi i rrezikut nga eksplozivët" - në thelb përpjekjet për çminim - do të kërkojnë 28 miliardë dollarë.
Rajonet e vijës së frontit Donetsk dhe Kharkiv do të kenë nevojë për investimet më të mëdha, ndërsa kryeqyteti Kiev do të kërkojë më shumë se 15 miliardë dollarë për t'u rikuperuar, tregoi raporti.
Aleatët perëndimorë të Ukrainës kanë ndarë më shumë se 400 miliardë dollarë në ndihmë financiare, ushtarake dhe humanitare për Ukrainën që nga pushtimi i Rusisë, sipas të dhënave nga Instituti Kiel me seli në Gjermani.
Një kredi e planifikuar e BE-së prej 90 miliardë eurosh (106 miliardë dollarë) do të shkojë kryesisht për mbulimin e shpenzimeve ushtarake të Ukrainës, ndërsa pjesa tjetër do të përdoret për mbështetje të përgjithshme buxhetore, tha Brukseli në janar. /Telegrafi/