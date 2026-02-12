Ukrainasit goditën me raketa një nga magazinat më të mëdha ruse të municionit
Forcat ukrainase kanë përdorur raketa të prodhimit të tyre të quajtura “Flamingo”, që kanë goditur gjatë natës një magazinë të madhe ruse me projekte, municion dhe eksploziv në Kotluban, në rajonin e Volgogradit, tha Shtabi i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura të Ukrainës.
Në të njëjtin valë sulmesh, u godit edhe një fabrikë e pajisjeve ushtarake në rajonin e Tambovës, raporton Kyiv Independent.
Sipas raportit, objekti i goditur në Kotluban i përket Drejtorisë së Përgjithshme të Artilerisë dhe konsiderohet si një nga depot më të mëdha të municionit që përdor ushtria ruse. Në vendin e sulmit u regjistruan shpërthime të fuqishme.
Forcat ukrainase gjithashtu sulmuan fabrikën Progress në Miçurinsk të Tambovës, një impiant që prodhon pajisje të teknologjisë së lartë për sistemet ushtarake ajrore dhe raketat, duke shkaktuar zjarr dhe dëme, ndërsa saktësia e plotë e shkatërrimeve ende po vlerësohet.
Raketa “Flamingo”, e prodhuar në Ukrainë, besohet të ketë një domino deri në 3000 km dhe një bombë shpërthyese prej rreth 1150 kilogramësh.
Autoritetet ruse thanë se në Volgograd u dogj një objekt ushtarak dhe se nuk pati civilë të lënduar, por u evakuuan banorë nga zona afër mbetjeve të raketave për shkak të rrezikut nga shpërthimet pasuese.
Ukraina vazhdon të synojë objektiva ushtarake brenda territorit rus për të dobësuar kapacitetet luftarake të Moskës, duke i konsideruar këto objekte “të ligjshme” si pjesë e luftës. /Telegrafi/