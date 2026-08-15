UEFA, CONCACAF dhe AFC propozojnë presidencë ceremoniale me rotacion për FIFA-n
UEFA, CONCACAF dhe Konfederata Aziatike e Futbollit (AFC) po mbështesin një propozim për të ndryshuar rrënjësisht presidencën e FIFA-s, sipas një dokumenti pune të parë nga mediumi Le Monde.
Plani do të zëvendësonte modelin aktual me një presidencë rotative, përfaqësuese dhe ceremoniale me një mandat të caktuar dyvjeçar. Sipas raportit, pushteti operativ do të vendoset nën një drejtor ekzekutiv dhe një bord drejtues.
Propozimi vjen mes kundërshtimit në rritje ndaj Gianni Infantinos, me të tre konfederatat që kërkojnë ndryshime në strukturën drejtuese të FIFA-s pas polemikave rreth planit të tij të braktisur për të shitur një pjesë të të drejtave komerciale të Kupës së Botës në të ardhmen.
Koalicioni po kërkon të rishikojë qeverisjen e FIFA-s përpara zgjedhjeve presidenciale të marsit 2027.
Modeli i propozuar mbështetet në sistemin zviceran të presidencës me rotacion, megjithëse vetë Presidenca Federale Zvicerane aktualisht vepron me një mandat njëvjeçar.
Infantino mbetet në detyrë dhe gëzon mbështetje të konsiderueshme nga disa federata anëtare të FIFA-s, që do të thotë se çdo ndryshim i madh strukturor do të kërkonte mbështetje më të gjerë nga të gjithë anëtarët e organizatës. /Telegrafi/