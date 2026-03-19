Udhëheqësit e BE-së do të bëjnë presion mbi Orbanin që të heqë veton e tij mbi kredinë prej 90 miliardë eurosh për Ukrainën
Udhëheqësit e Bashkimit Evropian do të ushtrojnë presion të fortë mbi kryeministrin hungarez Viktor Orban të enjten për të hequr bllokadën ndaj një kredie jetësore prej 90 miliardë eurosh për Ukrainën, për të vazhduar luftën e vendit kundër Rusisë.
Sipas Ukrinform, kjo është raportuar nga Reuters, përcjell Telegrafi.
Siç theksohet më tej, udhëheqësit e BE-së ranë dakord për kredinë për Ukrainën në dhjetor të vitit të kaluar, por Orban, i cili mban lidhje miqësore me Rusinë dhe është përplasur vazhdimisht me presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky, bllokoi zbatimin e saj muajin e kaluar, duke përmendur një mosmarrëveshje mbi tubacionin e dëmtuar nga lufta Druzhba.
Ky tubacion nafte transportonte naftë ruse përmes Ukrainës në Hungari dhe Sllovaki, por u dëmtua si rezultat i një sulmi rus në janar.
Pala ukrainase deklaroi se riparimet në Druzhba do të zgjasin pak kohë, por Hungaria këmbëngul se tubacioni është tashmë gati për funksionim.
Sipas diplomatëve, në samitin e liderëve të BE-së në Bruksel të enjten, liderë të tjerë të bllokut 27-anëtarësh pritet të tregojnë marrëveshjen e kësaj jave me Zelenskyn për riparimin e tubacionit me asistencë teknike dhe fonde nga BE-ja, dhe gjithashtu do të bëjnë presion mbi Orbanin që të heqë dorë nga vetoja e tij për kredinë për Ukrainën.
Siç raporton Ukrinform, Bashkimi Evropian i ka ofruar Ukrainës ndihmë dhe fonde për të përshpejtuar punimet e riparimit në tubacionin Druzhba mes qëndrimit të paepur të Hungarisë, pasi ajo vazhdon të bllokojë si kredinë e BE-së për Ukrainën ashtu edhe paketën e 20-të të sanksioneve kundër Rusisë, duke i lidhur të dyja çështjet me rivendosjen e tranzitit të naftës përmes territorit ukrainas.
Presidenti Volodymyr Zelensky, në një letër drejtuar Presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe Presidentit të Këshillit Evropian António Costa, konfirmoi se Ukraina mbetet një partner i besueshëm energjetik për BE-në dhe hodhi poshtë akuzat për pengimin e qëllimshëm të rivendosjes së tranzitit të naftës përmes tubacionit Druzhba. /Telegrafi/