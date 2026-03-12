U tha se morën qëllimisht karton të verdhë, UEFA merr vendimin për Olise dhe Kimmich
Pas marrjes së kartonëve të verdhë, u spekulua se Joshua Kimmich dhe Michael Olise mund të përballeshin me pezullime më të gjata. Por tani të dy lojtarët dhe Bayern Munich mund të marrin frymë lehtësisht.
Sipas raportimeve të Sport 1 dhe L'Equipe, Kimmich dhe Olise nuk do të marrin pezullime të gjata nga UEFA që do të ndikonin në ndeshjen e parë të çerekfinales së Ligës së Kampionëve.
Në përputhje me këtë, nuk do të ketë hetime të mëtejshme ndaj dy lojtarëve kyç të Bayern pas incidenteve në ndeshjen e parë të fazës së 1/8-tës ndaj Atalantas (6-1).
Megjithëse UEFA shqyrtoi incidentet, nuk gjeti sjellje të rëndë nga ana e të dy lojtarëve. Kimmich dhe Olise do të mungojnë vetëm në ndeshjen e kthimit kundër Atalantas të mërkurën e ardhshme.
Me rezultatin 6-0, të dy lojtarët morën qëllimisht kartonin e tretë të verdhë në 15 minutat e fundit për të humbur kohë gjatë ekzekutimit të goditjeve standarde.
Ata dëshironin të shmangnin një pezullim për një çerekfinale të mundshme kundër Real Madrid ose Manchester City.
Ndërsa Olise mbeti i heshtur si zakonisht pas ndeshjes, Kimmich dha një shpjegim për kartonin e verdhë që UEFA duket se e pranoi.
Në të gjitha intervistat televizive dhe në zonën miks, ai theksoi se nuk kishte opsione pasimi kur ekzekutonte goditjen e lirë në gjysmën e tij dhe nuk donte të luante në presionin e kundërshtarit.
Ai gjithashtu tha se ishte i irrituar për paralajmërimin, sepse është tipi i lojtarit që dëshiron të "luajë çdo ndeshje"./Telegrafi/