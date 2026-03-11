Real Madridi po mendon të ‘thyejë bankën’ për transferimin e yllit të Bayernit
Real Madridi po përgatit tashmë terrenin për atë që premton të jetë një verë historike transferimesh nën drejtimin e presidentit Florentino Perez.
Objektivi nuk është askush tjetër veçse Michael Olise, me sulmuesin e talentuar francez që po befason gjithë Europën me paraqitjet e tij. Aktualisht te Bayern Munich, sulmuesi 24-vjeçar është bërë një obsesion i gjigantit spanjoll.
Për të siguruar ardhjen e tij në kryeqytetin spanjoll, Real Madrid do të ofronte një shumë rekord prej 160 milionë eurosh.
Me këtë operacion, klubi synon të kompletojë një trio ëndrrash që do të dominojë futbollin botëror për dekadën e ardhshme. Qëllimi është që ish-lojtari i Crystal Palace të ndajë sulmin me yje si Vincius Junior.
Kylian Mbappe, gurthemel i projektit, ka dhënë tashmë miratimin e tij të brendshëm që bashkëkombësi i tij të bashkohet me skuadrën.
Numrat e Michael Olise këtë sezon janë thjesht mahnitës, me një kontribut të drejtpërdrejtë prej 41 golash në vetëm 37 ndeshje zyrtare.
Operacioni nuk do të jetë i lehtë, pasi sulmuesi ka një kontratë të vlefshme me gjigantin bavarez deri në verën e vitit 2029.
Megjithatë, Real Madrid është i sigurt se dëshira e lojtarit dhe një ofertë jashtëzakonisht e madhe do të mundësojnë negociatat e verës.
Plani ka për qëllim të sigurojë që skuadra të mos humbasë konkurrencën gjatë kalimit në një stil loje më vertikal dhe më të fuqishëm.
Drejtuesit e klubit e kuptojnë se sigurimi i talentëve më të mirë para rivalëve të Ligës Premier është thelbësor për të dominuar në futbollin botëror./Telegrafi/