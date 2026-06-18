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Partnerja e futbollistit anglez Declan Rice, Lauren Fryer, ka qenë shpesh në qendër të komenteve negative në rrjetet sociale për shkak të pamjes së saj, por mesfushori i Arsenalit ka treguar vazhdimisht se qëndron krah saj pavarësisht kritikave.

Rice dhe Lauren janë bashkë që nga adoleshenca, kur ishin vetëm 17 vjeç, dhe historia e tyre e dashurisë konsiderohet një nga më të qëndrueshmet në botën e futbollit.

Ndryshe nga shumë futbollistë që lidhen me modele apo influencuese të famshme, ai ka qëndruar besnik ndaj partneres së tij prej vitesh.

Declan dhe partnerja e tij

Çifti u bënë prindër në vitin 2022 me lindjen e djalit të tyre, Jude.

Megjithatë, Lauren është përballur me sulme dhe tallje të shumta në internet, ku përdorues të ndryshëm kanë komentuar pamjen e saj fizike, duke e krahasuar me partneret e tjera të futbollistëve.

Presioni u bë aq i madh sa ajo në një moment hoqi të gjitha fotografitë nga profili i saj në Instagram.

Situata nuk mbeti vetëm në rrjetet sociale.

Declan dhe partnerja e tij

Gjatë një ndeshjeje kundër Tottenhamit, disa tifozë tentuan ta provokonin Rice duke i treguar fotografi të partneres së tij nga tribunat.

Veprimi u kritikua gjerësisht nga publiku dhe u konsiderua i papranueshëm.

Pavarësisht gjithçkaje, Rice nuk ka hezituar asnjëherë ta mbrojë publikisht Lauren.

Declan dhe partnerja e tij

Futbollisti ka deklaruar se ajo është dashuria e jetës së tij, duke e përshkruar si një grua të mrekullueshme, të dashur dhe me humor.

Ai ka theksuar se nuk i kushton rëndësi komenteve negative dhe se familja e tyre është gjëja më e rëndësishme për të.

Partnerja e Declan Rice

Sot, çifti vazhdon të jetojë i lumtur së bashku, ndërsa Lauren vazhdon ta mbështesë partnerin e saj nga tribunat në ndeshjet e Arsenalit dhe të kombëtares angleze. /Telegrafi/

Declan dhe partnerja e tij

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