U përball me tallje të vazhdueshme, por Declan Rice qëndron gjithmonë në krah të partneres së tij
Partnerja e futbollistit anglez Declan Rice, Lauren Fryer, ka qenë shpesh në qendër të komenteve negative në rrjetet sociale për shkak të pamjes së saj, por mesfushori i Arsenalit ka treguar vazhdimisht se qëndron krah saj pavarësisht kritikave.
Rice dhe Lauren janë bashkë që nga adoleshenca, kur ishin vetëm 17 vjeç, dhe historia e tyre e dashurisë konsiderohet një nga më të qëndrueshmet në botën e futbollit.
Ndryshe nga shumë futbollistë që lidhen me modele apo influencuese të famshme, ai ka qëndruar besnik ndaj partneres së tij prej vitesh.
Declan dhe partnerja e tij
Çifti u bënë prindër në vitin 2022 me lindjen e djalit të tyre, Jude.
Megjithatë, Lauren është përballur me sulme dhe tallje të shumta në internet, ku përdorues të ndryshëm kanë komentuar pamjen e saj fizike, duke e krahasuar me partneret e tjera të futbollistëve.
Presioni u bë aq i madh sa ajo në një moment hoqi të gjitha fotografitë nga profili i saj në Instagram.
Situata nuk mbeti vetëm në rrjetet sociale.
Declan dhe partnerja e tij
Gjatë një ndeshjeje kundër Tottenhamit, disa tifozë tentuan ta provokonin Rice duke i treguar fotografi të partneres së tij nga tribunat.
Veprimi u kritikua gjerësisht nga publiku dhe u konsiderua i papranueshëm.
Pavarësisht gjithçkaje, Rice nuk ka hezituar asnjëherë ta mbrojë publikisht Lauren.
Declan dhe partnerja e tij
Futbollisti ka deklaruar se ajo është dashuria e jetës së tij, duke e përshkruar si një grua të mrekullueshme, të dashur dhe me humor.
Ai ka theksuar se nuk i kushton rëndësi komenteve negative dhe se familja e tyre është gjëja më e rëndësishme për të.
Partnerja e Declan Rice
Sot, çifti vazhdon të jetojë i lumtur së bashku, ndërsa Lauren vazhdon ta mbështesë partnerin e saj nga tribunat në ndeshjet e Arsenalit dhe të kombëtares angleze. /Telegrafi/
Declan dhe partnerja e tij