U kap me drogë, aktorja e njohur turke Hande Erçel jep dëshminë përpara prokurorisë - autoritetet i kryejnë analizat e gjakut
Aktorja e njohur turke Hande Erçel është përfshirë në një hetim të autoriteteve turke lidhur me një rast të dyshuar për lëndë narkotike. Sipas raportimeve, asaj i ishte lëshuar një urdhër ndalimi, pas së cilës ajo u kthye në Stamboll dhe u paraqit në Gjykatën e Çaglajanit për të dhënë dëshminë e saj para prokurorit.
Pas përfundimit të procedurës, aktorja u dërgua në Shërbimin e Mjekësisë Ligjore (ATK), ku iu nënshtrua analizave toksikologjike. Burimet bëjnë të ditur se autoritetet morën mostra gjaku dhe flokësh, në kuadër të hetimit që po zhvillohet nga Zyra e Prokurorit Publik të Stambollit.
Hetimi përfshin gjithsej 16 persona të dyshuar, të cilët dyshohet se kanë poseduar lëndë narkotike për përdorim personal ose kanë lehtësuar përdorimin e tyre.
Oyuncu Hande Erçel, ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında ifade verdi pic.twitter.com/3eTNPVPonV
— Halk TV (@halktvcomtr) March 27, 2026
Sipas raportimeve, në mesin e të ndaluarve janë edhe disa figura të njohura publike në Turqi, përfshirë ish-presidentin e Beşiktaş, Fikret Orman, ish-presidentin e Galatasaray, Burak Elmas, biznesmenët Hakan Sabancı dhe Kerim Sabancı, modelen Didem Soydan si dhe moderatoren Güzide Duran.
Ndërkohë, gjykata ka vendosur që disa prej të dyshuarve, përfshirë Koray Serenli, Onur Talay, Sezgin Koysuren dhe Mustafa Tari, të mbahen në paraburgim në pritje të gjyqit. Po ashtu, Tugce Ozbudak është vendosur nën kontroll gjyqësor, me ndalim udhëtimi dhe arrest shtëpiak.
Operacioni policor është zhvilluar në 16 lokacione të ndryshme në Stamboll, duke çuar në ndalimin e 14 të dyshuarve, ndërsa për dy persona të tjerë janë lëshuar urdhra arresti. Hetimet vijojnë, ndërsa pritet që autoritetet të dalin me detaje të tjera në ditët në vijim. /Telegrafi/