U cilësua si sensacion i Kupës së Botës, trajneri jep dorëheqje
Sebastian Beccacece ka dhënë një lamtumirë prekëse si trajner i Ekuadorit pas humbjes 2-0 ndaj Meksikës në fazën e 1/16-tës së Kupës së Botës, duke thënë se do të kishte dashur të vazhdonte në këtë rol, por nuk i kishte mbajtur premtimet e tij.
Dita e sotme (e mërkurë) ka nisur me shkarkime dhe largime trajnerësh nga ekipet që janë eliminuar dhe nuk kanë arritur objektivat.
I fundit që ka njoftuar largimin është trajneri argjentinas i Ekuadorit, Beccacece, i cili me fitoren ndaj Gjermanisë dhe kalimin e grupit u llogarit si sensacion.
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"Kontrata jonë përfundoi me Kupën e Botës. Nuk mendoj se ishim në gjendje të arrinim atë që premtuam: ta bënim këtë Kupën e Botës më të mirën e të gjitha kohërave. Sot është radha ime të them lamtumirë", ka thënë Beccacece pas humbjes.
“Kjo është arsyeja pse duhet të largohem. Do të doja të vazhdoja sepse ajo që mora nga lojtarët dhe menaxhmenti justifikoi mundësinë e vazhdimit. Por e kuptoj se si funksionon kjo dhe dhemb, por mendoj se vendimi ishte i qartë".
Sebastian Beccacece announced his intention to step down as Ecuador head coach after his side exited the World Cup on Tuesday with defeat to Mexico.
Ecuador were eliminated at the last-32 stage following a 2-0 loss to the co-hosts in Mexico City.
Beccacece told reporters after… pic.twitter.com/voLOCJ2ioB
— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 1, 2026
Pavarësisht dhimbjes së eliminimit, Beccacece zgjodhi të përqendrohej në lidhjen e thellë që krijoi me ekipin dhe vendin gjatë udhëtimit të tyre. I pyetur për trashëgiminë që po lë pas, Beccacece i drejtoi lëvdata ekipit të tij. "Trashëgimia është nga lojtarët sepse ata janë ekipi më i ri në Ekuador".
Ekuadori mundi Gjermaninë 2-1 në raundin e fundit të fazës së grupeve në këtë Kupë Bote. Ata hynë në turne si një "kalë i errët", që do të thotë një ekip që mund të surprizojë. Arsyeja është vendi i tyre i dytë në kualifikueset e forta të Amerikës së Jugut. /Telegrafi/