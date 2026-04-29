U bë për herë të parë deputete, reagon pas rrëzimit të Qeverisë këngëtarja Adelina Thaqi: Nuk na ndalën dje dhe nuk do të na ndalin kurrë, shkojmë edhe më të bashkuar
Pas rrëzimit të Qeverisë Kurti 3, Kosova pritet t’i drejtohet sërish zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, ndërsa zhvillimet politike kanë nxitur reagime edhe nga figura publike që janë aktive në skenën institucionale.
Me këtë rast, ish-deputetja e LDK-së dhe këngëtarja e njohur, Adelina Thaçi, e cila në këtë legjislaturë fitoi për herë të parë një vend në Kuvend, ka publikuar një fotografi nga zyra e saj në Kuvendin e Kosovës.
Në imazhin e postuar, Adelina shfaqet me pamje drejt kryeqytetit Prishtina, ndërsa në mbishkrimin e fotografisë ka dhënë një mesazh motivues dhe politik: “Nuk na ndalën dje dhe nuk do të na ndalin kurrë, shkojmë edhe më të bashkuar”, ka shkruar interpretuesja e hitit “Shko”.
Adelina Thaçi, përveç angazhimit të saj në politikë, njihet për një karrierë të gjatë në muzikë, ndërsa është edhe pedagoge e kantos në një universitet privat në Kosovë.
Këngëtarja dhe ish-deputetja është e martuar me aktivistin e LDK-së, Bardhyl Meta. /Telegrafi/