Turma të mëdha para finales së Kupës së Botës - tifozët presin në radhë për disa orë
Disa orë para finales së Kupës së Botës midis Spanjës dhe Argjentinës, turma të mëdha njerëzish po formohen në stadiumin MetLife në New Jersey.
Tifozët po presin me orë të tëra për të hyrë për shkak të kontrolleve jashtëzakonisht të rrepta të sigurisë që kanë shkaktuar vonesa dhe radhë të gjata në hyrjet e stadiumit.
Kontrollet e sigurisë kryhen për herë të parë në këtë kampionat nga policia amerikane. Arsyeja për një vendim të tillë është prania e shumë zyrtarëve të lartë që do të ndjekin finalet, përfshirë Presidentin e SHBA-së Donald Trump.
Për shkak të kësaj, kontrollet janë shumë më të detajuara dhe kryhen sipas një procedure të ngjashme me atë të aeroporteve - çantat kontrollohen, të gjithë kalojnë nëpër detektorë metalesh dhe duhet të zbrazin xhepat.
Problemi përkeqësohet edhe më tej nga fakti se tifozët dhe të gjithë personat e akredituar - nga gazetarët dhe vullnetarët te punonjësit, kontraktorët dhe stafi i shërbimit të ushqimit - përdorin të njëjtat hyrje.
🧐 Largas colas para entrar, exhaustivos controles policiales y los preparativos en las gradas del MetLife Stadium
📹 @criscubero pic.twitter.com/tqyAWG870Z
— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 19, 2026
Për shkak të kësaj, në disa vende koha e pritjes për të hyrë në stadium është më shumë se dy orë e gjysmë. /Telegrafi/