Trump thotë se fundi i luftës ruso-ukrainase po afrohet shumë
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, beson se fundi i luftës ruso-ukrainase "po afrohet shumë".
I pyetur në lidhje me perspektivat e përfundimit të luftës ruso-ukrainase, Trump tha se beson se një zgjidhje po afrohet.
"Fundi i luftës në Ukrainë, me të vërtetë mendoj se po afrohet shumë", tha ai, transmeton Telegrafi.
"Besojeni ose jo, po afrohet dhe ne mendojmë se do të arrijmë një zgjidhje midis Rusisë dhe Ukrainës", shtoi Trump, duke përsëritur edhe një herë pretendimin e tij se kishte "zgjidhur tetë luftëra".
Ai u pyet gjithashtu nëse kishte një "mirëkuptim" midis tij dhe udhëheqësit rus Vladimir Putin, që Rusia duhet të merrte të gjithë Donbasin sipas një marrëveshjeje të ardhshme paqeje.
Trump u përgjigj shkurt: "Jo".
Ministri i Jashtëm polak, Radosław Sikorski, sugjeroi që Putini po fillon të mendojë seriozisht se sa më gjatë mund të vazhdojë të zhvillojë luftën e tij të agresionit kundër Ukrainës.
Ministri i Jashtëm ukrainas, Andrii Sybiha, theksoi se kushti themelor i Ukrainës për çdo marrëveshje të mundshme paqeje me Rusinë është që Kievi të mos bëjë lëshime territoriale në lidhje me vijën aktuale të kontaktit dhe asnjë kompromis në lidhje me sovranitetin ukrainas. /Telegrafi/
