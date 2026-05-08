Trump shpall armëpushim tre-ditor midis Rusisë dhe Ukrainës
Presidenti amerikan, Donald Trump, ka postuar në Truth Social duke thënë se do të ketë një armëpushim tre-ditor midis Rusisë dhe Ukrainës.
Do të hyjë në fuqi nga nesër dhe do të zgjasë deri të hënën.
“Ky armëpushim do të përfshijë pezullimin e të gjithë aktivitetit, si dhe një shkëmbim burgjesh prej 1,000 të burgosurish nga secili vend”, shkroi ai.
"Kjo kërkesë u bë drejtpërdrejt nga unë dhe e vlerësoj shumë miratimin e presidentit Vladimir Putin dhe presidentit Volodymyr Zelensky", shtoi ai.
Më poshtë gjeni postimin e plotë:
Kam kënaqësinë të njoftoj se do të ketë një ARMËPUSHIM TRE-DITOR (9, 10 dhe 11 maj) në Luftën midis Rusisë dhe Ukrainës. Festimi në Rusi është për Ditën e Fitores, por po ashtu edhe në Ukrainë, sepse ata ishin gjithashtu një pjesë dhe faktor i madh i Luftës së Dytë Botërore. Ky armëpushim do të përfshijë një pezullim të të gjitha aktiviteteve, si dhe një shkëmbim të burgosurish prej 1,000 të burgosurish nga secili vend. Kjo kërkesë u bë drejtpërdrejt nga unë, dhe e vlerësoj shumë miratimin e saj nga presidenti Vladimir Putin dhe presidenti Volodymyr Zelensky. Shpresojmë që ky të jetë fillimi i fundit të një lufte shumë të gjatë, vdekjeprurëse. Bisedimet po vazhdojnë për t'i dhënë fund këtij konflikti të madh, më i madhi që nga Lufta e Dytë Botërore, dhe ne po i afrohemi gjithnjë e më shumë çdo ditë. Faleminderit për vëmendjen tuaj ndaj kësaj çështjeje! Presidenti DONALD J. TRUMP. /Telegrafi/