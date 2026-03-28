Trump në ditën e 27-të të luftës me Iranin: Pyetni për çfarë të doni, mund të flisni edhe për seks
Në ditën e 27-të të tensioneve ushtarake me Iranin, presidenti amerikan, Donald Trump mbajti një konferencë për shtyp ku iu përgjigj gazetarëve në mënyrë të hapur dhe jo konvencionale.
“Unë jam këtu për ju. Mund të më pyesni për çfarë të doni. Mund të flisni për seks”, pohoi lideri amerikan.
Deklarata e tij e papritur u mor me interes të madh nga mediat, duke shtuar një ton të befasishëm dhe jo të zakonshëm në një periudhë tashmë të tensionuar ndërkombëtare.
Ekspertët politikë vënë në dukje se Trump shpesh përdor humor ose komente provokuese gjatë komunikimeve publike, duke tërhequr vëmendjen për çështje më të gjerë politike dhe strategjike.
Në sfond, situata në Lindjen e Mesme mbetet e ndjeshme, ndërsa SHBA dhe aleatët e saj monitorojnë me kujdes lëvizjet e Iranit dhe zhvillimet në rajon.