Transport falas, hotele dhe fluturime çarter – ky është shteti që po i “paguan” tifozët për Botëror
Përpara ndeshjes së parë të Katarit në Kupën e Botës 2026 kundër Zvicrës, e cila do të luhet sonte në orën 21:00 sipas orës lokale, ka dalë informacioni se pjesëmarrja në marshimin e tifozëve ishte e detyrueshme për disa tifozë të Katarit që banojnë në San Francisko.
Katari do të bëjë paraqitjen e tij të dytë në histori në Kupën e Botës të këtij viti. Ndryshe nga Kupa e Botës 2022, kur priti turneun, këtë herë ekipi kombëtar i Katarit u kualifikua përmes kualifikueseve.
Gjatë Kupës së Botës së kaluar, Katari ishte nën presion të fortë nga publiku ndërkombëtar për shkak të akuzave për shkelje të të drejtave të njeriut, veçanërisht kur bëhet fjalë për trajtimin e punëtorëve migrantë. Në atë kohë, shumë e gjykuan organizimin e kampionatit si një shembull të të ashtuquajturës "pastrim reputacioni sportiv", domethënë përdorimin e ngjarjeve sportive për të përmirësuar imazhin ndërkombëtar të vendit.
Në Kupën e Botës 2026, Katari është në Grupin B. Pas duelit të sonte me Zvicrën në stadiumin Levi's në Kaliforni, katarianët presin ndeshje kundër Kanadasë në Vancouver më 18 qershor dhe Bosnjës dhe Hercegovinës në Seattle më 24 qershor.
Që ekipi kombëtar të ketë një mbështetje të fortë nga tribunat, Shoqata e Futbollit të Katarit dhe Fondi Shtetëror për Kontribute Sociale dhe Sportive (DAAM) organizuan një udhëtim për 1,000 tifozë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kanada.
Sipas mediave të Katarit, tifozëve u është siguruar transporti ajror, akomodimi në hotel dhe transporti tokësor. Ata mbërritën në Amerikën e Veriut me tre fluturime çarter midis 9 dhe 11 qershorit.
Gjithsej u rezervuan 12 hotele për qëndrimin e tyre, pesë në San Francisko, katër në Vankuver dhe tre në Seattle. Programi përfshin edhe grupin e organizuar të tifozëve "Maroon Stand", i nisur me qëllim mbështetjen e ekipit kombëtar në garat e mëdha.
Mbështetje për ekipin kombëtar duhet të ofrohet edhe nga studentët katarianë që jetojnë në SHBA dhe Kanada, të cilët janë ftuar në ndeshje në bashkëpunim me misionet diplomatike të Katarit.
Burime zyrtare nga Katari theksojnë se prania e tifozëve është e rëndësishme për promovimin e futbollit të Katarit dhe një motivim shtesë për lojtarët gjatë performancave të tyre në ekspozitën më të madhe të futbollit në botë./Telegrafi/