Transferimi më i dështuar i sezonit për Bayern Munich
Nicolas Jackson po konsiderohet gjithnjë e më shumë si një nga dështimet më të mëdha të sezonit 2025/26 te Bayern Munich.
Sulmuesi senegalez u afrua në formë huazimi nga Chelsea gjatë verës, me synimin për të ofruar alternativa dhe për të lehtësuar ngarkesën e Harry Kane.
Megjithatë, pritshmëritë nuk janë përmbushur dhe bilanci i tij sportiv ka qenë zhgënjyes.
Që nga mbërritja në Mynih, Jackson nuk ka arritur të përshtatet me stilin e lojës së Bayernit dhe kërkesat e larta të klubit.
Trajneri Vincent Kompany nuk i ka besuar një rol të rëndësishëm në skuadër, ndërsa paraqitjet e tij kanë qenë të dobëta edhe në momentet kur i është dhënë mundësia për të luajtur.
Mungesa e bashkëpunimit me ekipin dhe efektiviteti i ulët para portës e kanë penalizuar ndjeshëm.
Performancat pa ndikim, gabimet elementare dhe mungesa e vetëbesimit kanë bërë që Jackson të shihet si një hallkë e dobët e skuadrës.
Në mediat gjermane flitet hapur për një huazim të dështuar, që nuk i ka sjellë asnjë përfitim sportiv Bayern Munichut në momente kyçe të sezonit.
Bayern pagoi rreth 13 milionë euro për huazimin e Jackson, një shumë e konsiderueshme për një operacion pa asnjë kthim.
Në klub pranohet se vendimi ka qenë i gabuar dhe se lojtari nuk do të qëndrojë përtej këtij sezoni, duke u kthyer te Chelsea në fund të kampionatit.
Një klub i mësuar me lëvizje të sakta në treg, këtë herë ka gabuar, dhe rasti i Nicolas Jackson pritet të mbetet si shembull i një investimi të pasuksesshëm. /Telegrafi/