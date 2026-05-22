“Trajneri më i mirë në botë” – Flick vlerëson dekadën historike të Guardiolës
Trajneri i Barcelonës, Hansi Flick, ka vlerësuar lart punën e Pep Guardiolas, i cili do të largohet nga Manchester City pas një periudhe historike 10-vjeçare në klub, gjatë së cilës fitoi 20 trofe.
Trajneri gjerman pranoi se nuk e sheh veten të qëndrojë për një dekadë në krye të një klubi të madh, duke theksuar se ajo që Guardiola ka arritur është e jashtëzakonshme.
“Dhjetë vite... nuk besoj se do të më shihni këtu pas 10 vitesh. Në moshën 70-vjeçare, mendoj se ky nuk është vendi ku duhet të jesh. Të punosh për dhjetë vite në një klub të atij niveli është një arritje e pabesueshme. Ajo që ka bërë Guardiola është thjesht fantastike”, deklaroi Flick.
Ai e cilësoi Guardiolën si trajnerin më të mirë në botë, duke lavdëruar aftësinë e tij për të evoluar vazhdimisht dhe për të përballuar presionin në nivelet më të larta të futbollit.
“Gjithmonë kam thënë se ai është trajneri më i mirë në botë dhe këtë e ka dëshmuar çdo vit gjatë dekadës së fundit. Edhe kur gjërat nuk shkonin në mënyrën më të mirë, ai gjithmonë dinte si ta menaxhonte situatën. Roli i tij ka qenë fantastik”, shtoi trajneri i Barcelonës.
Flick theksoi gjithashtu filozofinë e lojës së Guardiolës, duke vënë në pah dominimin dhe nivelin e lartë që skuadrat e tij kanë treguar ndër vite.
“Skuadrat e tij luajnë gjithmonë në nivelin më të lartë dhe ai gjithmonë gjen mënyra për të dominuar kundërshtarët. Nëse shikon trofetë që ka fituar, bëhet fjalë për diçka vërtet të jashtëzakonshme”, përfundoi ai.
Në fund, Flick pati edhe një mesazh me humor për kolegun e tij spanjoll, duke i uruar pushime të merituara pas largimit nga “Etihad”.
“I uroj pushim të mirë dhe shpresoj të mos nxitojë të rikthehet. Në fakt jo – shpresoj të rikthehet shumë shpejt”, tha ai me shaka. /Telegrafi/