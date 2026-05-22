Tre lojtarë të Anglisë do të udhëtojnë në Botëror pavarësisht se nuk u ftuan nga Tuchel
Thomas Tuchel do të marrë edhe tre lojtarë shtesë të Anglisë në Kupën e Botës, pavarësisht se nuk i ka përfshirë ata në skuadrën e tij me 26 futbollistë.
Përpara ndeshjes së parë ndaj Kroacisë më 17 qershor, skuadra zyrtare e Anglisë për Kupën e Botës u konfirmua të premten pasdite nga përzgjedhësi Tuchel.
Në turneun e tij të parë madhor që prej zëvendësimit të Gareth Southgate në fund të vitit 2024, Tuchel nuk hezitoi të marrë vendime të mëdha, duke përzgjedhur disa emra surprizë dhe duke lënë disa yje jashtë.
Phil Foden, Harry Maguire, Cole Palmer, Lewis Hall dhe Morgan Gibbs-White janë ndër mungesat më të spikatura nga lista, ndërsa mbrojtësi i Tottenhamit, Djed Spence, dhe sulmuesi i Al Ahlit, Ivan Toney, janë përfshirjet më të papritura.
Pas njoftimit, shumë tifozë dhe analistë e kanë shqyrtuar skuadrën dhe kanë renditur lojtarët që, sipas tyre, duhej të ishin pjesë e listës prej 26 emrash.
Tani është zbuluar se me Anglinë do të udhëtojnë në Kupën e Botës edhe katër lojtarë të tjerë, ku tre prej tyre janë të rinj pa asnjë paraqitje me kombëtaren A, të cilët do të jenë pjesë e kampit përgatitor zyrtar të Anglisë në Florida.
Gjatë konferencës për shtyp pas shpalljes së skuadrës, Tuchel konfirmoi se Rio Ngumoha, Josh King dhe Alex Scott, së bashku me një lojtar të katërt që ende nuk është bërë i ditur, do t’i bashkohen ekipit në Florida përpara Kupës së Botës.
“Do të marrim disa lojtarë të rinj që të stërviten me ne dhe ta mbajmë skuadrën në madhësinë që na duhet”.
“Alex Scott. Rio Ngumoha. Josh King. Dhe do të ketë edhe një lojtar tjetër, të cilin nuk mund ta përmendim ende, sepse nuk është konfirmuar”, konfirmoi Tuchel të premten./Telegrafi/