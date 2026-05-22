Interi e ka prioritet, Fabregas i sigurt: Nico Paz nuk do të luajë për “Neurazzurët”
Trajneri i Comos Cesc Fabregas ka bërë të qartë se mesfushori Nico Paz nuk do t’i bashkohet Interit në verë.
Ylli argjentinas thuhej se ishte top prioritet i gjigantit italian për në verë, pavarësisht që Real Madridi edhe po e konsideron për sezonin 2026/27.
Fabregas megjithatë për “Sportmediaset” bëri të ditur se nuk ka gjasa që Paz të luajë për Interin.
“Nico është 50 për qind lojtar i Comos. I vetmi klub që mund të flet është Real Madridi. Unë e di që Zanetti nuk punon për Madridin ose Comon, prandaj duhet të shfaqë respekt”.
“Një gjë është e sigurt: Nico Paz nuk do të luajë për Interin. Ose do të rikthehet te Real Madridi, ose do të luajë për Comon vitin tjetër”, deklaroi ai.
Ndërkohë, Real Madridi ende nuk ka vendosur për të ardhmen e argjentinasit pavarësisht spekulimeve, me përgjigjen vendimtare që do ta jep trajneri i ri Jose Mourinho.
Skuadra madrilene pritet të jetë mjaftë aktive në afatin kalimtar veror./Telegrafi/