E ardhmja e Spallettit në dyshim, Liga e Kampionëve vendos fatin e tij te Juventusi
Një raport i bujshëm nga e përditshmja italiane La Stampa pretendon se Luciano Spalletti është gati të japë dorëheqjen nëse Juventusi dështon të sigurojë kualifikimin në Ligën e Kampionëve.
Trajneri italian mori drejtimin e bardhezinjve më 30 tetor 2025 dhe vetëm pak javë më parë kishte rinovuar kontratën e tij deri në qershor të vitit 2028.
Megjithatë, sipas raportimeve, në klub ekzistojnë tensione mes Spallettit dhe drejtorit Damien Comolli, ndërsa pronari i klubit dhe trashëgimtari i familjes Agnelli, John Elkann, pritet të marrë një vendim të rëndësishëm për të ardhmen e tyre.
Situata është komplikuar ndjeshëm pas humbjes 2-0 ndaj Fiorentinas, rezultat që bëri që Juventusi të zbresë në vendin e pestë me pikë të barabarta me Como.
Në javën e fundit të sezonit, Juventusi duhet patjetër të fitojë derbin ndaj Torino dhe njëkohësisht të shpresojë që të paktën njëra mes Romës ose Milanit të ndalet, në mënyrë që të rikthehet në zonën e Ligës së Kampionëve.
Sipas La Stampa, Spalletti është i gatshëm të largohet me vullnetin e tij nëse nuk arrin objektivin kryesor të sezonit.
Megjithatë, nuk përjashtohet mundësia që Juventusi ta refuzojë dorëheqjen e tij dhe ta bindë trajnerin të vazhdojë projektin, duke i dhënë më shumë kompetenca në ndërtimin e skuadrës. /Telegrafi/