Milani publikon fanellën e re për sezonin 2026/27
Milani zyrtarisht ka publikuar fanellën e re për sezonin 2026/27, duke u rikthyer në vija dukshëm më të mëdha krahasuar me fanellat e tyre të fundit, dhe do të debutojnë me fanellën e re në ndeshjen e xhiros së fundit të Serie A këtë fundjavë.
Fanella e re e kuqezinjve përmban vija të mëdha vertikale të kuqe dhe të zeza në pjesën e përparme dhe të pasme të fanellave dhe duket se fanella e Milanit për ndeshjet në shtëpi do të ketë pantallona të shkurtra të bardha dhe çorape kryesisht të zeza me detaje të kuqe.
Sezoni 2026/27 do të jetë sezoni i nëntë i partneritetit të Milanit me Pumën, të cilët kanë dizajnuar fanellat e Rossonerëve që nga fillimi i sezonit 2018/19.
Un Amore Rossonero ❤🖤
The 26/27 AC Milan Home Kit brings back a timeless aesthetic that made millions fall for AC Milan. Out now.@pumafootball pic.twitter.com/b6PO0YcohF
— AC Milan (@acmilan) May 22, 2026
“Këto nuk janë vetëm vija; ato janë shenja përcaktuese e AC Milan”, thuhet në një deklaratë në faqen e internetit të klubit.
“Çdo detaj e përforcon atë identitet. Mbishkrimi ‘Nga Milani në Botë’ u bën nderim miliona tifozëve në mbarë botën, të aftë ta bëjnë Klubin të ndihet si në shtëpi në çdo kontinent”.
“Në pjesën e pasme të qafës, një vulë dylli përmban stemën e kuqezinjve: thelbin e klubit, të shtypur në çdo fanellë si nënshkrimi i tij autentik, një pasazh i përjetshëm i transmetuar nga prindi te fëmija. Së bashku, ata e bëjnë këtë fanellë një letër dashurie për të gjithë ata që e pretendojnë atë si të tyren”.
Fanella e re është i disponueshme për blerje online nga sot(e premte), 22 maj, teksa Rossonerët do të debutojnë me fanellën e tyre të re në ndeshjen e tyre të fundit të sezonit në Serie A, në shtëpi kundër Cagliarit në San Siro të dielën. /Telegrafi/