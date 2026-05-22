Iniesta nis karrierën si trajner – ja skuadra të cilën do ta drejtojë ai sezonin e ardhshëm
Legjenda e Barcelonës, Andres Iniesta, pritet të marrë në ditët në vijim punën e tij të parë si trajner. 42-vjeçari i dha fund karrierës si futbollist dy vite më parë dhe, ndërkohë, ka qenë duke ndjekur kurset për licencat e trajnerit.
Fillimisht, Iniesta nuk shihej si një kandidat i natyrshëm për të hyrë në trajnim, ndryshe nga ish-shoku i skuadrës Xavi Hernandez, ndërsa më herët kishte lënë të kuptohej se do ta konsideronte edhe rolin e drejtorit sportiv.
Së fundmi, dyshja ishte përfolur se mund të merrte drejtimin e kombëtares së Marokut në këto dy funksione, por ajo marrëveshje përfundoi duke dështuar.
Megjithatë, duket se Iniesta do të rikthehet në Gadishullin Arabik, pasi Fabrizio Romano raporton se ai do të marrë drejtimin e skuadrës Gulf United, që garon në divizionin e dytë të Emirateve të Bashkuara Arabe.
Gazetari italian i merkatos shpjegon se marrëveshja është arritur dhe se nënshkrimi i kontratës do të pasojë.
Iniesta po ndjek një rrugë të ngjashme në trajnim me Xavin, por në një nivel më të ulët, ashtu siç Xavi e nisi karrierën e tij si trajner kur mori drejtimin e Al-Saad në Katar.
Iniesta e mbylli karrierën si lojtar te Emirates. Nëse gjërat shkojnë mirë në Emiratet e Bashkuara Arabe, ai pa dyshim do të lidhet me një rikthim te Barcelona./Telegrafi/