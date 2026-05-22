Thomas Tuchel thyen traditën prej katër dekadash Angli-Liverpool
Skuadra e sapozbuluar prej 26 lojtarësh e Kombëtares së Anglisë nga Thomas Tuchel për Kupën e Botës 2026 ka thyer një traditë futbollistike prej katër dekadash.
Pas njoftimit zyrtar të skuadrës kombëtare të Anglisë, u konfirmua një pjesë e jashtëzakonshme e historisë së turneut.
Për herë të parë në saktësisht 40 vjet, Tre Luanët do të udhëtojnë në një turne të madh pa asnjë përfaqësues nga Liverpooli.
Mungesa historike ndalon një rrjedhë brezash talentesh nga Merseyside që përfaqësojnë ekipin kombëtar në skenën botërore.
Nga ikona si Ray Clemence, Phil Thompson dhe Steven Gerrard, te lojtarë të kohëve të fundit si Jordan Henderson dhe Trent Alexander-Arnold, Anfield ka qenë vazhdimisht pjesë e formacionit të Anglisë.
Mos ftesa e asnjë lojtarit nga Liverpooli u pa si befasuese pavarësisht formës shumë konkurruese të Reds në vend. /Telegrafi/