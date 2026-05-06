Trajneri i njohur i Ligës Premier kandidat serioz për stolin e Real Madridit
Trajneri i Real Madridit, Alvaro Arbeloa, nuk pritet ta vazhdojë punën në këtë post përtej përfundimit të sezonit, ndërsa një pjesë e madhe e muajit të fundit ka qenë e përqendruar te zëvendësimi i tij i mundshëm. Janë përmendur disa kandidatë, por një emër është lakuar dukshëm më shpesh se të tjerët.
Bëhet fjalë për Jose Mourinhon, i cili aktualisht drejton Benfican dhe në vitin e fundit të kontratës në Portugali raportohet se ka një klauzolë që i mundëson largimin.
Është sugjeruar se Mourinho është kandidati i favorizuar i presidentit Florentino Perez për ta marrë drejtimin, çka do ta vendoste atë në pozitën më të favorshme.
Deri tani, Mourinho ka ruajtur heshtjen rreth kësaj çështjeje, duke thënë se ende nuk është kontaktuar nga askush i Real Madridit.
Më herët gjatë vitit, ishte raportuar se trajneri i Aston Villas, Unai Emery, ishte në konsideratë pasi Xabi Alonso u shkarkua. Sipas Talksport, Emery vazhdon të jetë lart në listën e shkurtër të Real Madridit për postin e trajnerit.
Theksohet se ai ka kontratë deri në vitin 2029, por se do të tërhiqej nga ideja për të drejtuar në “Santiago Bernabeu”.
Emery është njëri prej disa trajnerëve të lidhur me Real Madridin, megjithëse me më pak bindje se sa Mourinho.
Selektori i Francës, Didier Deschamps, pritet të largohet nga kombëtarja pas Botërorit 2026, njësoj si ai i SHBA-së, Mauricio Pochettino, i cili edhe më parë është parë si një opsion i mundshëm.
Për më tepër, është përmendur edhe trajneri i Milanit, Massimiliano Allegri, i cili kishte intervistuar për këtë post në vitin 2022./Telegrafi/