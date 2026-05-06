Ylli i Real Madridit konfirmon përleshjen fizike me Rudigerin përmes një deklarate
Mbrojtësi i Real Madridit, Alvaro Carreras, duket se e ka konfirmuar se bashkëlojtari i tij, Antonio Rudiger, e kishte goditur me shuplakë gjatë një debati të ashpër në dhomat e zhveshjes muajin e kaluar.
Mbrojtësi i majtë u përmend këtë javë si lojtari që kishte qenë objekt i humbjes së kontrollit nga ana e Rudigerit.
Emri i Carreras u shfaq shpesh në media gjatë ditëve të fundit, pasi ai u pa sikur po qeshte me vendimin për ta zëvendësuar Fran Garcian para tij në ndeshjen ndaj Espanyolit të dielën mbrëma.
Më pak se 24 orë më vonë, u raportua se Rudiger e kishte goditur Carreras gjatë një përplasjeje të nxehtë, në periudhën mes fitores 2-1 të Real Madridit ndaj Alavesit dhe barazimit 1-1 ndaj Real Betisit.
Veterani gjerman, sipas raportimeve, u ka kërkuar falje bashkëlojtarëve dhe i ka ftuar për drekë si shenjë pendese.
Carreras reagoi me një deklaratë, ku mohoi disa aludime që qarkulluan për të.
“Në ditët e fundit janë shfaqur disa insinuata dhe komente për mua që thjesht nuk janë të vërteta. Angazhimi im ndaj këtij klubi dhe ndaj trajnerëve që kam pasur ka qenë i palëkundur që nga dita e parë dhe do të vazhdojë të jetë i tillë”.
“Që nga rikthimi im, gjithmonë kam punuar me profesionalizmin maksimal, respekt dhe përkushtim. Kam luftuar shumë për ta përmbushur ëndrrën time që të kthehem në shtëpi”.
Më tej, deklarata duket se konfirmon incidentin me Rudigerin.
“Sa i përket incidentit me një bashkëlojtar, ishte një episod që zakonisht nuk ndodh, pa ndonjë rëndësi, dhe që është zgjidhur. Marrëdhënia ime me të gjithë ekipin është shumë e mirë. Hala Madrid”, ka thënë ai.
Më herët edhe Kylian Mbappe reagoi ndaj raportimeve se kishte qenë i përfshirë në një incident të tensionuar me një anëtar të stafit.