Trajneri i kombëtares së Francës vendos një rekord historik që askush nuk e kishte arritur më parë
Trajneri i kombëtares së Francës, Didier Deschamps, ka shkruar historinë e futbollit botëror duke vendosur një rekord të ri në Kupën e Botës.
Fitorja 1-0 e Francës ndaj Paraguait në fazën e 1/16-tës së finales të Kupës së Botës 2026 i dha 57-vjeçarit triumfin e tij të dhjetë në ndeshjet me eliminim direkt të turneut më prestigjioz të futbollit.
Me këtë sukses, Deschamps u bë trajneri i parë në histori që arrin shifrën e 10 fitoreve në fazën nokaut të Kupës së Botës, duke lënë pas të gjithë emrat legjendarë që kanë drejtuar kombëtaret ndër vite.
Që nga marrja e drejtimit të Francës në vitin 2012, Deschamps ka ndërtuar një nga epokat më të suksesshme në historinë e "Gjelave".
Ai udhëhoqi Francën drejt triumfit në Kupën e Botës 2018, ndërsa tani vazhdon të shkruajë histori edhe në Botërorin 2026.
Rekordi i ri konfirmon edhe një herë statusin e Deschamps si një prej trajnerëve më të suksesshëm në historinë e futbollit ndërkombëtar.
Franca tashmë synon të vazhdojë rrugëtimin drejt trofeut, ndërsa trajneri francez ka mundësinë ta zgjerojë edhe më tej këtë rekord në ndeshjet e ardhshme të turneut. /Telegrafi/