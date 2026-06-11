Tom Hanks nuk e dinte për këngën e re të Taylor Swift për filmin "Toy Story 5": Ishte sekret i lartë
Aktori Tom Hanks ka thënë se nuk ishte i informuar për përfshirjen e këngës së Taylor Swift "I Knew It, I Knew You" në filmin "Toy Story 5".
Hanks i tha Variety se ai dhe anëtarët e tjerë të kastit mësuan për këtë këngë vetëm kohët e fundit, kur Swift e publikoi atë.
"Ishte sekret i lartë. Nuk e dinim derisa erdhi momenti. Na sollën dhe na thanë se do të dilte kënga titullare e fundit të filmit, të cilën do ta këndonte Taylor Swift. Pyesja veten pse po na e fshihnin. Po e shikonim filmin pa këngën, kishim një kukull brenda dhe na surprizuan", tha ai.
Swift deklaroi se shkroi një këngë origjinale për "Toy Story 5". Ajo tha se pa një shfaqje të hershme të filmit dhe e shkroi këtë këngë sapo mbërriti nga shfaqja.
Kënga "I Knew It, I Knew You" u frymëzua nga personazhi Jessie nga filmi "Toy Story". Shkrimtari dhe regjisori Andrew Stanton tha se marrëdhënia e Taylor me Jessie ishte mënyra se si ajo e kuptonte se çfarë po kalonte personazhi.
"Shkrimi i kësaj kënge ishte si një largim muzikor dhe një kthim në shtëpi në të njëjtën kohë. Të krijosh diçka për Jessie-n ishte një sfidë e re. Të jesh një fëmijë i "Toy Story" që nga mosha 5 vjeç e deri më tani është një aventurë që planifikoj ta bëj përgjithmonë", tha ajo.
Swift mori pjesë në premierën e filmit "Toy Story 5" në Los Angeles dhe surprizoi publikun me një performancë të këngës "I Knew It, I Knew You" pas shfaqjes së filmit.