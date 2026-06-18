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Cristiano Ronaldo dhe Kombëtarja e Portugalia u ndalën në barazim 1-1 me Republikën Demokratike të Kongos në ndeshjen e tyre të parë në Kupën e Botës.

Ronaldo ishte kryesisht i painteresuar dhe joefektiv gjatë gjithë ndeshjes, vetëm një ditë pasi rivali i tij Lionel Messi shënoi një tregolësh në ndeshjen hapëse të Argjentinës.

Ky barazim ka bërë që Portugalia dhe Ronaldo të kritikohet shumë për paraqitjen, por edhe të tallen.

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Tifozët e Republikës Demokratike të Kongos e shijuan paraqitjen e parë të ekipit të tyre në Kupën e Botës, si dhe golin dhe pikën e parë.

Pas ndeshjes, ata u panë jashtë stadiumit të Hjustonit duke bërë festimin ikonik të Ronaldos, të njohur si “Siuu”.

Video e këtyre tifozëve teksa tallen me Ronaldon është bërë virale tashmë në rrjetet sociale. /Telegrafi/

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