Henry godet Ronaldon pas paraqitjes së dobët: Skuadra duhet të shënojë, jo ti
Thierry Henry ka kritikuar ashpër Cristiano Ronaldo pas paraqitjes së tij në barazimin 1-1 të Portugalisë ndaj Republikës Demokratike të Kongos, duke lëshuar një mesazh të drejtpërdrejtë dhe të prerë gjatë analizës së ndeshjes.
Ish-kampioni i botës, tashmë në rolin e komentatorit, vuri në dyshim mënyrën e lojës së Portugalisë në fazat vendimtare të takimit, duke theksuar se ekipi duhet të fokusohet më shumë në efektivitetin kolektiv sesa në individët.
“Një gjë që është e rëndësishme,” theksoi Henry pas barazimit 1–1, duke parë drejtpërdrejt kamerën për të rritur ndikimin e fjalëve të tij, “ekipi duhet të shënojë, jo ti duhet të shënosh”.
Thierry Henry: 'One thing that's important is that the team needs to score; not you need to score."pic.twitter.com/pkTlY7R0bE https://t.co/5BNlvl0k9K
— Robin Bairner (@RBairner) June 17, 2026
Në një analizë më të detajuar të një situate konkrete në pjesën e dytë, Henry kritikoi vendosjen në fushë të Ronaldos gjatë një aksioni të Portugalisë, duke sugjeruar se lëvizja e tij e kufizoi rrjedhën e sulmit dhe e bëri më të lehtë për mbrojtjen kundërshtare.
“Meqenëse ai dëshiron të shënojë, ai i afrohet Bruno Fernandesit,” u shpreh Henry. “Është më e lehtë të mbrohesh.”
Deklaratat e ish-sulmuesit të Arsenalit erdhën në një javë ku ai ka qenë mjaft aktiv si analist, duke tërhequr vëmendje me komentet e tij të drejtpërdrejta për ndeshjet e Kupës së Botës 2026, ndërsa analiza e tij për Portugalinë ishte ndër më të diskutuarat. /Telegrafi/