Tifozët e Arsenalit kanë kërkuar që të merren masa ndaj Diego Simeones, pasi pamjet nga tribuna treguan se çfarë bëri trajneri i Atletico Madridit gjatë një kontrolli të vonë në VAR në barazimin 1-1 në gjysmëfinalen e Ligës së Kampionëve.

Arsenali kaloi në avantazh në pjesën e parë me penalltinë e realizuar nga Viktor Gyokeres, ndërsa Julian Alvarez barazoi nga pika e bardhë menjëherë pas pushimit.

Atletico, si vendas, ishte skuadra më e mirë në pjesën e dytë dhe duhej të kishte gjetur golin e fitores, por në fund ishte Arsenali ai që u ndje i dëmtuar.

“Topçinjtë” fituan një penallti të dytë, kur David Hancko u vlerësua se kishte faulluar Eberechi Ezen brenda zonës. Dukej se kishte kontakt, por mbetet e diskutueshme nëse ai kontakt ishte i mjaftueshëm për të akorduar penallti.

"Ishte kundër rregullave" - Arteta i tërbuar me vendimin për penalltinë ndaj Eze

Lojtarët e Arsenalit u lanë të tërbuar, me komentatorët e TNT Sports që vunë në dukje se Simeone kishte dalë nga zona e tij teknike për të tentuar të komunikonte me gjyqtarin.

Pamjet e filmuara nga tifozët dhe të publikuara në rrjete sociale tregojnë Simeonen duke i bërtitur gjyqtarit teksa ai po i afrohej monitorit, dhe ai vazhdoi ta bënte këtë gjatë gjithë procesit të rishikimit.

Ndërsa argjentinasi shfaqi qartë pasion, tifozët e Arsenalit e konsideruan këtë si tejkalim të kufijve dhe kërkojnë që UEFA të marrë masa disiplinore me efekt prapaveprues.

Njëri shkroi: “Imagjinoni sikur Arteta të sillej si Simeone. Do ta dënonin me një ndalim për ta drejtuar ekipin për gjithë sezonin”.

Një tjetër deklaroi: “Simeone duhet të ndalohet. Ai i intimidon gjyqtarët gjatë gjithë 90 minutave”.

Një i tretë shtoi: “Dua që Arteta të jetë mbi atë gjyqtar javën tjetër, nëse ai shkon te monitori për çfarëdo rasti”./Telegrafi/

