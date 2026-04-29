Trajneri i Arsenalit, Mikel Arteta, u shpreh “jashtëzakonisht i zhgënjyer dhe i mërzitur” pas barazimit 1-1 me Atletico Madridin në ndeshjen e parë gjysmëfinale të Ligës së Kampionëve.

Ai e KA kritikuar ashpër vendimin e gjyqtarit Danny Makkelie për ta anuluar një penallti të akorduar fillimisht për londinezët pas një ndërhyrjeje ndaj Eberechi Eze.

“Pasi fola me djemtë dhe e pashë incidentin, jam jashtëzakonisht i zhgënjyer dhe i mërzitur. Ishte kundër rregullave, nuk e kuptoj dhe kjo ndryshon rrjedhën e ndeshjes. Jam shumë, shumë i mërzitur”, deklaroi Arteta për TNT Sports.

Arteta insistoi se kishte kontakt të qartë dhe se, sipas tij, një vendim i marrë në fushë nuk duhej të përmbysej në atë mënyrë.

“Ka kontakt të qartë. Nëse e merr atë vendim, nuk mund ta përmbysësh. Kur duhet ta shikosh 13 herë… në këtë nivel është krejtësisht e papranueshme”, shtoi ai.

Gjyqtarit holandez iu desh një kontroll i gjatë në VAR për të ndryshuar vendimin fillestar dhe për të mos e dhënë penalltinë, e cila do të kishte qenë e treta e ndeshjes.


Në fund, sfida në Madrid u mbyll 1-1, ndërsa gjithçka do të vendoset në ndeshjen e kthimit në “Emirates”, që luhet pas gjashtë ditësh. /Telegrafi/

Liga e KampionëveFutbollNdërkombëtareSportEkipetArsenal
telegrafi sport app