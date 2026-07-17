Thomas Tuchel fajëson 'ADN-në' e futbollit anglez si arsyen e humbjes ndaj Argjentinës: A mund të ketë të drejtë?
Kur Thomas Tuchel u kthye nga stoli i tij në minutën e 72-të, duke zëvendësuar golashënuesin Anthony Gordon për të parkuar autobusin me një pesëshe mbrojtëse, tifozët anglezë mbajtën frymën së bashku. Ata e kishin parë këtë film më parë.
Por, ndërsa Argjentina përfundoi pa mëshirë një rikthim 2-1 për ta nxjerrë Anglinë nga një tjetër gjysmëfinale e Kupës së Botës, Tuchel refuzoi të merrte përsipër fajin për taktikat e tij negative.
Në vend të kësaj, trajneri gjerman dha një vlerësim të ashpër pas ndeshjes, duke argumentuar se dështimi ishte për shkak të një të mete themelore psikologjike të ngulitur thellë brenda ADN-së së futbollit anglez.
Duke mbrojtur sistemin e tij dhe ndryshimet taktike, Tuchel e bëri të qartë se asnjë tabelë e bardhë e trajnerit nuk mund ta rregullojë një ekip që bie plotësisht në panik dhe refuzon ta mbajë topin kur presioni rritet.
“Në këtë moment, ndjesia ime ishte se asnjë strukturë në botë nuk mund të na kishte ndihmuar, sepse në fakt ishim shumë pasivë dhe nuk ishim mjaftueshëm fizikë, nuk i ndaluam vrapuesit që mbërrinin në zonën tonë dhe edhe dërgesat ishin të gabuara”, deklaroi Tuchel.
Ai vuri në dukje një tërheqje të plotë psikologjike në momentin e dytë që Anglia shkoi 1-0 në epërsi.
"Nuk i kam parë ende të dhënat, por mendoj se menjëherë pas golit momenti ndryshon plotësisht dhe posedimi i topit bie në mënyrë dramatike. Nuk mundëm të gjenim më duele, prandaj ramë gjithnjë e më thellë, nuk ishte kurrë plani, por ndodhi”.
“Ne nuk mundëm t'i ndalonim vrapuesit nga vija e dytë, mesfushorët, përmes boshllëqeve tona, dhe ofrimet ishin në nivelin më të lartë. Duhet ta rikthesh topin, përndryshe nuk mund ta thyesh presionin dhe nuk mund ta rifitosh vrullin. Mendoj se posedimi i topit luan një rol vendimtar, ndoshta nuk është në ADN-në tonë siç është në ADN-në spanjolle ose në ADN-në argjentinaso-braziliane, të marrin topin dhe të kontrollojmë lojën me top", përfundoi gjermani.
Vërtetimi i pikës së ADN-së
Edhe pse tifozët e Anglisë mund ta urrejnë ta pranojnë, diagnoza brutale e Tuchel nuk është thjesht një justifikim; është një model i provuar historik. Kur rreziqet janë në nivelin më të lartë, vendosmëria e Anglisë ka qenë gjithmonë të shënojë, të kapë panik, të bjerë në një bllok të ulët dhe të luajë me frikën e mbijetesës.
Ja se si historia i jep të drejtë Tuchelit:
1.Çerekfinalja e Euro 2012 kundër Italisë
Organizimi: Një çerekfinale e tensionuar ku Anglia, nën drejtimin e Roy Hodgson, krijoi një skemë për të frustruar italianët dhe për të luajtur në kundërsulme.
Kolapsi: Anglia e braktisi plotësisht mesfushën, duke u tërhequr në një bllok të ulët ultra-pasiv. Ata i lejuan Andrea Pirlos ta diktonte plotësisht lojën, ai kompletoi 117 pasime i vetëm, pothuajse i njëjti numër sa e gjithë mesfusha e Anglisë së bashku.
Rezultati: Anglia i mbijetoi 120 minutave ndjekje të pamëshirshme pa lëshuar asnjë kërcënim të vetëm, përpara se të eliminohej siç pritej në penallti.
2.Gjysmëfinalja e Kupës së Botës 2018 kundër Kroacisë
Organizimi: Anglia mori një epërsi të shpejtë në minutën e 5-të me anë të një goditjeje dënimi nga Kieran Trippier.
Kolapsi: Në vend që të përdornin momentin për ta mbyllur ndeshjen, Anglia u tërhoq instiktivisht. Ata ia dorëzuan plotësisht kontrollin e mesfushës Luka Modric dhe Ivan Rakitic, duke rënë gjithnjë e më thellë.
Rezultati: Kroacia dominoi posedimin e topit, barazoi në pjesën e dytë dhe në fund shënoi golin e fitores në kohën shtesë. Ishte pikërisht skema e kolapsit të Atlantas.
3.Finalja e Euro 2020 kundër Italisë
Organizimi: Luke Shaë shënoi një gjysmë-volej mahnitës në minutën e dytë në Ëembley. Stadiumi po lëkundej.
Kolapsi: Në vend që ta mbanin këmbën mbi fytin e Italisë, Anglia e parkoi menjëherë autobusin. Ata e braktisën topin, duke mos regjistruar praktikisht asnjë kërcënim sulmues për 90 minutat e ardhshme, ndërkohë që u bënë pre e vazhdueshme italianëve.
Rezultati: Italia përfundimisht eci nëpër boshllëqet, gjeti golin e barazimit dhe e ngriti lehtësisht trofeun me penallti.
4.Finalja e Euro 2024 kundër Spanjës
Organizimi: Pasi mbeti në disavantazh, Cole Palmer barazoi në minutën e 73-të duke i dhënë Anglisë një litar shpëtimi.
Kolapsi: Goli i barazimit duhej të kishte ndezur një valë besimi. Në vend të kësaj, Anglia menjëherë la dhjetë lojtarë pas topit përsëri, duke dështuar të bashkonte pasimet ose të prishte ritmin e Spanjës.
Rezultati: Mikel Oyarzabal shënoi golin e fitores në minutën e 86-të për të ndëshkuar pasivitetin e Anglisë.
A mund ta ndryshojë vërtet Tuchel ADN-në?
Anglia ia dorëzoi Argjentinës një sasi marramendëse prej 88% të posedimit të topit në gjysmën e fundit të gjysmëfinales. Në ndeshje të kësaj madhësie, "fshehja nga topi" është një dënim me vdekje.
Tuchel është zotuar të qëndrojë për të zgjidhur pikërisht këtë problem. Por për ta bërë këtë, ai do të duhet të thyejë një mallkim brezash, duke u mësuar lojtarëve anglezë se si të diktojnë ndeshjet me trimëri absolute teknike, në vend që të kalojnë 90 minuta duke pasur frikë se mund të humbasin. /Telegrafi/