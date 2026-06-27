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Mesfushori me tipare sulmuese i Spanjës, Jeremy Pino ka pësuar një dëmtim të rëndë ndaj Uruguait në ndeshjen raundit të tretë dhe ky dëmtim do të lë jashtë fushave për pjesën e mbetur të Kupës së Botës 2026.

Sipas gazetës Marca, fushata e Yeremy Pinos në Kupën e Botës ka të ngjarë të ketë mbaruar për shkak të një frakture të klavikulës që pësoi gjatë fitores 1-0 të Spanjës kundër Uruguait - një ndeshje ku lojtarët spanjollë u përballën vazhdimisht me sfida fizike.

Anësori i Crystal Palace u shfaq si zëvendësues, por pësoi një rënie të keqe. Ai u pa gjithashtu duke u larguar nga stadiumi me një rrip në dorë.

Duke shtuar telashet, anësori spanjoll Nico Williams thuhet se pësoi edhe një tjetër dëmtim muskulor, i cili gjithashtu e vë në rrezik pjesëmarrjen e tij për pjesën tjetër të turneut.

Kjo e lë Luis de la Fuenten pa lojtarë në krahun e majtë, pasi Victor Munoz po vuan gjithashtu nga problemet fizike. /Telegrafi/

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