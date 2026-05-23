The Victor rikthehet fuqishëm me projektin e ri muzikor "Energy"
The Victor është rikthyer fuqishëm në skenën muzikore me projektin e tij më të ri, i cili u publikua të premten dhe u mirëprit menjëherë nga publiku.
Kënga e re ka marrë reagime shumë pozitive që në momentet e para të publikimit, duke tërhequr vëmendje për stilin modern, energjinë dhe atmosferën unike që përcjell.
I njohur për stilin e tij të veçantë, zërin unik dhe energjinë që sjell në çdo projekt, The Victor ka ndërtuar ndër vite një identitet të fuqishëm në industrinë muzikore, duke bashkëpunuar me emra të njohur ndërkombëtarë dhe shqiptarë.
Me këtë projekt të ri, artisti vjen me një frymë moderne dhe mjaft radiofonike, duke dëshmuar edhe një herë kreativitetin dhe aftësinë për të sjellë projekte që lidhen menjëherë me publikun.
Kënga pritet të jetë një nga projektet më të dëgjuara të kësaj vere, ndërsa tashmë gjendet në YouTube, Spotify, Apple Music, Deezer dhe në platformat tjera digjitale. /Telegrafi/
