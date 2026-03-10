Teuta Krasniqi rikthen nostalgjinë e viteve të 90-ta me fotografi të rralla nga rinia
Aktorja e njohur shqiptare, Teuta Krasniqi, ka ndarë me ndjekësit e saj në Instagram një moment nostalgjik nga e kaluara.
Në një video të publikuar në profilin e saj, me pyetjen: “Mami si je dukur në vitet e 90-ta?”, ndërsa ka përfshirë një seri fotografish të vjetra nga rinia e saj.
Fotografitë tregojnë Teutën shumë të re, me stilin karakteristik të viteve të 90-ta, duke sjellë një atmosferë nostalgjie dhe elegance të asaj kohe.
Teuta Krasniqi/Instagram
Në disa prej fotografive, Teuta shfaqet me flokë të stiluar në mënyrë voluminoze ose të kapura lart, një trend shumë i përhapur në atë periudhë.
Grimi i theksuar i syve dhe buzëqeshja e saj karakteristike i japin portreteve një pamje të fortë dhe shumë fotogjenike.
Teuta Krasniqi/Instagram
Në disa poza të tjera, aktorja shfaqet me flokë kaçurrela natyrale dhe veshje të thjeshta të kohës, si bluzat e shkurtra dhe xhinset, duke reflektuar stilin rinor dhe energjinë e saj në atë periudhë.
Një tjetër fotografi e tregon atë me një fustan elegant sateni në ngjyrë të kuqe të errët, duke buzëqeshur para kamerës, ndërsa një tjetër portret e paraqet me flokë të gjata dhe të lëshuara, me një pamje shumë të sofistikuar.
Teuta Krasniqi/Instagram
Në një nga fotografitë më interesante, Teuta shfaqet edhe me një shirit konkursi bukurie, duke treguar se bukuria dhe karizma e saj kanë rënë në sy që në rininë e hershme.
Publikimi i saj ka ngjallur shumë reagime nga ndjekësit, të cilët kanë komentuar për bukurinë dhe sharmin e saj në rini, duke e cilësuar si një nga figurat më të dashura të ekranit shqiptar.
Me këtë postim nostalgjik, Teuta Krasniqi jo vetëm që riktheu kujtime nga një periudhë e veçantë e jetës së saj, por edhe tregoi se stili dhe eleganca e saj kanë qenë të pranishme që në vitet e para të rinisë. /Telegrafi/
