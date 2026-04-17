Tensione të reja në Spanjë, Real Madridi përforcon akuzat ndaj Barcelonës në rastin 'Negreira'
Tre vite pas shpërthimit të çështjes “Negreira”, përplasja mes Barcelonës dhe Real Madridit vazhdon të mbetet në qendër të vëmendjes së futbollit spanjoll dhe opinionit publik.
Klubi katalanas po përballet me akuza serioze që lidhen me pagesat e bëra ndaj ish-nënkryetarit të Komitetit Teknik të Gjyqtarëve, Jose Maria Enriquez Negreira, ndërsa procedurat ligjore janë ende në zhvillim.
Një ndër akuzat kryesore është ajo për korrupsion sportiv.
Së fundmi, sipas një letre të bërë publike nga ish-gjyqtari Xavier Estrada Fernandez dhe e cituar nga “Diario AS”, Real Madridi ka forcuar qëndrimin e tij, duke akuzuar drejtpërdrejt Barcelonën për këtë vepër.
Në dokument theksohet se sistemi i kontrollit dhe vlerësimit të gjyqtarëve, ku Negreira kishte rol kyç, përshkruhet si “arbitrar dhe i çorganizuar”, duke ndikuar drejtpërdrejt në ecurinë dhe karrierën e gjyqtarëve, në varësi të vendimmarrjes së drejtuesve të Komitetit Teknik të Gjyqtarëve.
Më tej, në deklaratë evidentohet se provat e mbledhura që nga marsi i vitit 2024, të kombinuara me elemente të reja nga hetimet policore, justifikojnë vazhdimin e procedurës penale në kuadër të procedurës së shkurtuar.
“Duke pasur parasysh tonin e përgjithshëm në deklaratat e gjyqtarëve dhe ish-gjyqtarëve, ishte se sistemi i kontrollit dhe vlerësimit të performancës së gjyqtarëve, në të cilin z. Enriquez Negreira kishte një rol të veçantë, ishte arbitrar dhe i çoroditur, duke ecur përpara dhe karriera profesionale e gjyqtarëve në varësi të vullnetit të atyre që ishin përgjegjës për CTA-në.”
"Sigurisht, elementët inkriminues që ekzistonin tashmë kur u lëshua Urdhri i 14/3/2024, plus elementë të ndryshëm shtesë që janë shtuar ndërsa hetimi policor përparonte, justifikojnë plotësisht vazhdimin e procedurës aktuale me anë të procedurave të Procedurës së Shkurtuar, dhe padyshim na lejojnë të shpallim një sjellje të vazhdueshme të...”, shkruhet në letrën e bërë publike nga Xavier Estrada Fernandez.
Sipas të njëjtit burim, këto elemente mbështesin ekzistencën e një sjelljeje të vazhdueshme që cilësohet si korrupsion sportiv me bazë kriminale, e atribuar ndaj personave nën hetim.
Nga ana tjetër, Barcelona ka mohuar në mënyrë të vazhdueshme çdo shkelje.
Klubi këmbëngul se pagesat ndaj Negreirës kanë qenë për shërbime legjitime, konkretisht për raporte teknike mbi gjyqtarët, të cilat sipas tyre janë siguruar përmes delegatit të ndeshjeve, Carles Naval.
Ndërsa çështja ka hyrë në vitin e tretë të saj dhe procedurat ligjore vazhdojnë prej më shumë se dy vitesh, një vendim përfundimtar nuk duket ende në horizont.
Megjithatë, Real Madridi pritet të mbetet një aktor kyç në këtë proces, duke synuar të njihet si palë e dëmtuar në çështjen kundër rivalëve të tyre historikë. /Telegrafi/