Të shtëna me armë pranë konsullatës izraelite në Stamboll – raportohet për të vrarë dhe të plagosur
Raportohet për të vrarë dhe të plagosur në një incident me armë zjarri pranë ndërtesës ku ndodhet konsullata izraelite në Stamboll.
Sipas Reuters, të paktën dy sulmues u vranë dhe një u plagos rëndë në një shkëmbim zjarri të zgjatur midis policisë dhe sulmuesve, direkt jashtë ndërtesës ku ndodhet konsullata izraelite në Stamboll të martën.
Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, në një rast, një oficer policie që nxori një armë dhe u fsheh ndërsa dëgjoheshin të shtënat.
🔴İstanbul Levent'te bulunan İsrail Başkonsolosluğu önünde silahlı çatışma yaşanıyor.
Ndërkohë, një person u pa i mbuluar me gjak.
Momenti i të shtënave, kaosi i krijuar – pamje nga incidenti me të vdekur dhe të plagosur pranë ndërtesës së konsullatës izraelite në Stamboll të Turqisë
Një prani e fortë e armatosur policore mbahet gjithmonë në zonën pranë konsullatës izraelite.
SON DAKİKA | İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde silahlı çatışma çıktı.
Dhe imazhet e publikuara në rrjetet sociale tregojnë policë të armatosur që patrullonin në zonë pas të shtënave.
Nuk kishte informacione të menjëhershme mbi identitetin e sulmuesve ose cilat mund të kenë qenë motivet e tyre.
Ministri i drejtësisë i Turqisë tha se ka nisur një hetim. Burime i kanë thënë agjencisë së lajmeve Reuters se asnjë diplomat izraelit nuk është i stacionuar në Turqi, as në konsullatën në Stamboll dhe as në ambasadën në Ankara.
Stambolli është bashkuar në përpjekjet për të ndërmjetësuar një armëpushim në luftën në Iran.
Turqia ishte ndër vendet e para që mbështetën publikisht të drejtën e Iranit për vetëmbrojtje. /Telegrafi/